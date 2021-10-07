أرقام زوار إكسبو تتجاوز التوقعات

مصطفى عبد العظيم (دبي)

توقع إكسبو 2020 دبي استقبال تدفقات كبيرة من الزوار خلال عطلة نهاية الأسبوع، لاستكشاف عالم من الرائع المذهلة في كافة انحاء الموقع وأجنحة الدول المشاركة وللاستمتاع بالبرامج والانشطة الفنية والترفيهية المتنوعة.

وأظهر استطلاع أجرته«الاتحاد» شمل عدداً من الأجنحة المشاركة في إكسبو، حول المتوسط العدد اليومي للزوار، أن الأسبوع الأول من المعرض شهد اقبالاً كبيراً منذ افتتاح المعرض في الأول من شهر اكتوبر الماضي، فاق توقعات المشاركين.

وقال مفوضو أجنحة لـ«الاتحاد» إن أعداد الزوار خلال عطلة الأسبوع التي صادفت انطلاق المعرض، تخطت الأرقام التي كانت متوقعة بأعداد كبيرة، لافتين إلى أن متوسط عدد الزوار خلال العطلة بلغ لدى عدد من الأجنحة نحو 8 آلاف زائر، فيما بلغ المتوسط اليومي خلال الفترة من 1 وحتى 6 اكتوبر نحو 5 آلاف زائر.

ووفقاً لبيانات الزوار لجناح سويسرا فقد استقبل الجناح في اليوم الأول من الافتتاح نحو 6200 زائر، فيما بلغ متوسط عدد الزوار اليومي للجناح نحو 4900 زائر، وذلك بالتزامن مع بدء الرحلات المدرسية لإكسبو.

ويطمح جناح سويسرا الذي يجسد من خلال شعاره انعكاسات وتصميمه المعماري الجريء الذي يأتي على شكل مكعب أيقوني يمتد على مساحة 2000 متر مربع، إلى استقطاب 10% من زوار إكسبو 2020 دبي. وأفادت بيانات جناح البرازيل استقبال الجناح خلال الثلاثة أيام الأولى من الحدث نحو 12795 زائراً، فيما بلغ المتوسط اليومي للزوار نحو 4265، وفي المقابل اظهرت البيانات الخاصة بجناح النمسا استقبال الجناح لنحو 25,530 زائراً في الأيام الستة الأولى من المعرض، كان أعلاها في اليوم الأول الذي سجل أعداد زوار بلغت 9.600 زائر، فيما بلغ المتوسط لبقية الأيام نحو 4,255 زائراً.

وأفاد الجناح المصري أن المتوسط اليومي لأعداد الزوار بلغ أكثر من 5000 آلاف زائر، فيما تجاوز العدد خلال عطلة نهاية الأسبوع حاجز الثمانية آلاف، لافتاً إلى أن الجناح نجح في جذب انتباه الزوار منذ الافتتاح التجريبي للمعرض قبل أسبوع على الانطلاق واستقطابه لنحو 10 آلاف زائر.

وحث مفوضو ومديرو أجنحة مشاركة الزوار على الدخول إلى موقع إكسبو 2020 دبي وحجز مواعيد الزيارة أونلاين تفادياً للانتظار لأوقات طويلة.

وقالت شونا ماكغي، نائب رئيس الاتصال في إكسبو 2020 دبي، أنه مع بدء التحسن التدريجي في الطقس فإنه من المتوقع أن تتزايد أعداد الزوار خاصة في عطلة نهاية الأسبوع، داعية الزوار ممن هم فوق 18 عاماً إلى التأكد من توفر شهادة اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، أو نتيجة فحص سلبية قبل زيارتهم للمعرض.