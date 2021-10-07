أحد أهم أسرار تفوق دبي اليوم .. هي منظومة القيم التي أرساها الشيخ راشد في منظومة الحكم في دبي .. ما زال يعيش بيننا بهذه القيم وبهذه الانجازات .. pic.twitter.com/JMCwrHibbZ