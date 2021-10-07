الاتحاد الإلكتروني - أبوظبي
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، أن أحد أهم أسرار تفوق دبي اليوم هي منظومة القيم التي أرساها الشيخ راشد في منظومة الحكم في دبي.
وقال سموه عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، "أحد أهم أسرار تفوق دبي اليوم .. هي منظومة القيم التي أرساها الشيخ راشد في منظومة الحكم في دبي .. ما زال يعيش بيننا بهذه القيم وبهذه الانجازات".
أحد أهم أسرار تفوق دبي اليوم .. هي منظومة القيم التي أرساها الشيخ راشد في منظومة الحكم في دبي .. ما زال يعيش بيننا بهذه القيم وبهذه الانجازات .. pic.twitter.com/JMCwrHibbZ— HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) October 7, 2021