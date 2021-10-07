توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً، ورطبا ليلاً وصباح السبت مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية. وذكر المركز، في بيانه اليومي، أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة وحركتها شمالية شرقية - شمالية غربية/ 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س. الموج في الخليج العربي خفيف. ويحدث المد الأول عند الساعة 14:08 والمد الثاني عند 02:40 والجزر الأول عند الساعة 07:51 والجزر الثاني عند الساعة 20:22. في بحر عمان، يكون الموج خفيفاً. ويحدث المد الأول عند الساعة 10:22 والمد الثاني عند الساعة 23:37 والجزر الأول عند الساعة 16:49 والجزر الثاني عند الساعة 05:16.