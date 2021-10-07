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محمد بن زايد يصدر قراراً بتعيين أمين عام المجلس التنفيذي
الخميس 7 أكتوبر 18:10
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أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، قراراً بتعيين سعادة سيف سعيد غباش أميناً عاماً للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.
المصدر: وام
محمد بن زايد
تعيين
المجلس التنفيذي
أمين عام
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صحيفة الاتحاد
الإمارات
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الرياضي
وجهات نظر
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