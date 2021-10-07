أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، قراراً بتعيين سعادة سيف سعيد غباش أميناً عاماً للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.