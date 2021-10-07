أطلقنا اليوم مبادرة الإمارات الإستراتيجية سعيا إلى بلوغ الحياد المناخي بحلول عام 2050 .. حريصون على دعم جهود المجتمع الدولي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي في الدولة ، والمساهمة في خير البشرية. pic.twitter.com/LLPILAw36f