الاتحاد الإلكتروني - أبوظبي
أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الخميس، مبادرة الإمارات الإستراتيجية سعياً إلى بلوغ الحياد المناخي بحلول عام 2050.
وقال سموه عبر حسابه الرسمي على «تويتر»: «أطلقنا اليوم مبادرة الإمارات الإستراتيجية سعياً إلى بلوغ الحياد المناخي بحلول عام 2050.. حريصون على دعم جهود المجتمع الدولي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي في الدولة، والمساهمة في خير البشرية».
أطلقنا اليوم مبادرة الإمارات الإستراتيجية سعيا إلى بلوغ الحياد المناخي بحلول عام 2050 .. حريصون على دعم جهود المجتمع الدولي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي في الدولة ، والمساهمة في خير البشرية. pic.twitter.com/LLPILAw36f— محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) October 7, 2021