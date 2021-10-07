حمد الشرقي يوجه بمنح موظفي حكومة الفجيرة إجازة 6 أيام لزيارة «إكسبو 2020 دبي»

وجه صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بمنح موظفي حكومة الفجيرة، إجازة مدفوعة الأجر مدتها 6 أيام، لزيارة «إكسبو 2020 دبي» مع عائلاتهم والمشاركة في إثراء تجاربهم وخبراتهم في هذا الحدث العالمي.



