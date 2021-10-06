أشاد فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم بدور دولة الإمارات في دعم قيم التسامح والأخوة الذي تجلى في استضافتها التاريخية لتوقيع وثيقة الأخوة الإنسانية التي تعد مصباحا يضئ الطريق لكل محبي الخير والسلام.
جاء ذلك في بيان أصدره الأزهر اليوم عقب لقاء فضيلة الإمام بمقر إقامته بالعاصمة الإيطالية روما معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش.
وقال فضيلة الإمام الأكبر إن الساحة العالمية الآن أصبحت مهيأة للتعايش وقبول الآخر أكثر من أي وقت مضى؛ نظراً لما يقوم به القادة الدينيون من جهود لنشر ثقافة السلام والأخوة، وبيان موقف كل دين من انفتاح أتباعه على أصحاب الديانات الأخرى، ودعم الاندماج الإيجابي بينهم، وغلق الأبواب في وجه مروجي الكراهية وتجار التعصب.
وأكد فضيلته أن اجتماعات ممثلي الأديان لمناقشة كافة القضايا المعاصرة، ومحاولة التوصل لحلول بشأنها نموذج عملي لحوار الأديان المثمر.