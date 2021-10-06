إكسبو «يحرك» العالم لحماية الأرض

شروق عوض (دبي)

يحرك معرض «إكسبو 2020 دبي»، دول العالم لحماية كوكب الأرض وصونه من أزمة المناخ التي باتت تهدد حياة الإنسان والطبيعة بكل مكوناتها في آن واحد، ويظهر ذلك جلياً من خلال اختيار القائمين على المعرض لموضوع المناخ والتنوع الحيوي محوراً رئيسياً للأسبوع الأول من فعالياته المتعددة والتي ستستمر طيلة فترة انعقاده، بحسب خبراء التغير المناخي والبيئة والاقتصاد والتنمية الخضراء.

وأوضح هؤلاء أن موضوع الأسبوع الأول من «إكسبو 2020 دبي»، جاء في الوقت الذي تعاني فيه كافة دول العالم أزمة المناخ التي باتت تلقي بظلالها وتداعياتها السلبية على البشرية ومختلف القطاعات، وعلى رأسها القطاع البيئي وتحديداً التنوع الحيوي الذي أصبح معرضاً أكثر من أيّ وقت مضى لمخاطر عدة وأهمها خطر الانقراض.

وبيّن الخبراء أنّ بوادر الأزمة ظهرت ببث كوكب الأرض رسائل تحذيرية، لتنبه البشرية من مخاطر الإفراط في التعامل مع موارد الطبيعة والإضرار بها، وتحفيزها على التكاتف وتوحيد الجهود لحماية الإنسانية أولاً وضمان استدامة الطبيعة ثانياً، فخلال الشهور القليلة الماضية شهد العالم تفاقماً حاداً في تداعيات وتأثيرات التغير المناخي شملت موجات غير مسبوقة لارتفاع درجات حرارة في بعض المناطق، وفيضانات وحرائق غابات، مع توقعات باحتمال تسجيل موجات مد بحري عاتية مثل «تسونامي».

توقعات كارثية

وأطلقت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ - التابعة للأمم المتحدة - خلال أغسطس الماضي، تنبيهاً جديداً في تقرير رسمي مفاده أن ارتفاع حرارة العالم بـ 1.5 درجة مئوية قد يحصل قرابة عام 2030، أي قبل عشر سنوات مما كان متوقعاً، الأمر الذي يهدد العالم بكوارث جديدة غير مسبوقة، وبحلول عام 2050، ستكون حرارة الأرض أعلى بـ 1.5 درجة مئوية مقارنة بفترة ما قبل الثورة الصناعية، ومع ارتفاع درجة الحرارة بما يزيد قليلاً على درجة مئوية حتى الآن، شهدت السنتان اللتان مرّتا على القمة المناخية الأخيرة للأمم المتحدة، حرائق غابات قياسية في أستراليا والولايات المتحدة، وموجات حر غير مسبوقة في أميركا الشمالية وسيبيريا، وفيضانات ضخمة في جنوب شرق آسيا وأفريقيا وشمال أوروبا.

كما حذرت الهيئة في تقريرها «ملخص لصانعي السياسات»، من الاحتمالية الكبيرة لتدهور الوضع الدولي والتفاقم المتسارع لوتيرة وتأثيرات الكوارث الطبيعية، متوقعة أن الانبعاثات المستمرة لغازات الدفيئة بالإضافة إلى زيادة تغير درجات الحرارة، فإنه يمكن ارتفاع مستوى سطح البحر إلى ما يقرب من مترين بحلول نهاية القرن الجاري، واضعة أملاً وحيداً في إنقاذ البشرية وحماية كوكب الأرض وضمان استدامة الحياة عليه، يتمثل في التكاتف الدولي وتوسيع وتسريع وتيرة العمل من أجل الإنسانية، وزيادة معدلات خفض انبعاثات غازات الدفيئة لإحداث استقرار في درجات الحرارة المتزايدة.

ووفقاً لتقرير مشترك صادر عن مركز مراقبة النزوح الداخلي والمجلس النرويجي للاجئين، فقد اضطر شخص كل ثانية على النزوح عن منزله أو منطقته بسبب الكوارث الطبيعية التي يقف تغير المناخ وراءها، خلال العام الماضي فحسب، بالإضافة إلى النزاعات حول العالم التي تسببت بنزوح 40 مليون شخص، وسط تحذيرات من استمرار النزوح بسبب التغير المناخي، والإشكالية الأكبر أن تأثيرات التغير المناخي لن تقف عند حد درجات الحرارة أو أمطار غزيرة وفيضانات يمكن بشكل ما الاحتماء منها أو النزوح من مناطقها، بل تطال بشكل فعلي المحرك الرئيس لحياة الإنسان، تطال الغذاء، فوفقاً للتقرير العالمي عن أزمات الغذاء لعام 2020، تتسبب الظواهر المناخية المتطرفة في ارتفاع معدلات الجوع وانعدام الأمن الغذائي في العالم، فخلال 2019 عانى 34 مليون شخص انعدام الأمن الغذائي الحاد الناجم عن أحوال الطقس بزيادة قدرها 17% على 2018، ومن المتوقع أن ترتفع هذه الأرقام، حيث يعيش أكثر من 80% من أكثر الأشخاص الذين يعانون انعدام الأمن الغذائي في العالم في البلدان المعرضة للكوارث.

مساعدات إماراتية

أكد الخبراء، أنّ حث المعرض من أرض دولة الإمارات للمجتمع الدولي على اتخاذ خطوات جماعية وحاسمة لصون كوكب الأرض من أزمة المناخ، ناجم عن إدراك القيادة الإماراتية وحكومتها المبكر لظاهرة تغير المناخ، والدليل على ذلك امتلاكها رصيداً معرفياً كبيراً بكل ما يتعلق بالتخفيف من تغيرات المناخ وحماية التنوع الحيوي من المخاطر، حيث أصدرت العديد من التشريعات والمبادرات الخاصة بهذا الشأن، إضافة إلى دورها البارز في تقديم نموذج عالميّ وضعها في صدارة الدول من حيث تقديم المساعدات والعمل الإنساني وبالأخص في أوقات الكوارث والأزمات، وخلال الأشهر القليلة الماضية فقط ساندت الإمارات عبر منظومة عمل متكاملة العديد من الدول والمناطق المتضررة من الكوارث الطبيعية وتداعيات تغير المناخ مثل ولاية يهانج الماليزية التي عانت أحداث فيضانات في يناير الماضي، والسودان التي اجتاحت عدداً من ولاياتها موجة السيول والفيضانات العام الماضي، وفي جزيرة سولاويزي الإندونيسية، ومنطقة جبل «نيراجونجو» في الكونغو الديمقراطية، كان للإمارات حضور قوي لمساعدة متضرري كوارث الزلازل والبراكين، بالإضافة إلى جهودها الإغاثية لمواجهة كارثة حرائق الغابات في اليونان.

7 أهداف

بين الخبراء أنّ مناقشة موضوع المناخ والتنوع الحيوي في «إكسبو 2020 دبي»، مهمة للغاية لما لها الدور الأبرز في تحقيق 7 أهداف رئيسية، تصدرتها حث دول العالم على التحرك الفوري بكل جدية لحماية الكوكب الذي نعيش عليه وصونه من تحديات ظاهرة تغير المناخ التي برزت على السطح مؤخراً، وتلاها التحفيز على طرح أفكار جديدة بعيدة عن الأساليب التقليدية التي عفى عليها الزمن، واستعراض رؤى مختلفة لكافة الجهات العالمية المختصة بالمناخ والتنوع الحيوي، ورسم خريطة طريق واضحة في سبيل التحرك الفوري للجم تداعيات هذا التغير السلبية على البيئة ومكوناتها، ومروراً بدمج المبادرات المجتمعية والشعبية بالمشاريع التي يعمل عليها القادة وصناع السياسات، والتعرّف على الطرق المختلفة التي تعالج بها الدول والمنظمات قضايا بيئية رئيسية تواجه المجتمع الدولي، وانتهاءَ باتخاذ خطوات إيجابية في سبيل مستقبل أكثر استدامة للبشرية والكوكب.

5 حلول

أشار الخبراء إلى أنّ تلك الأهداف لا يمكن تحقيقها إلا من خلال التركيز على تنفيذ خمسة حلول، وهي:

* اتباع اجراءات صارمة للحد من تحديات تغير المناخ والتنوع الحيوي.

* إدارة مخاطر الكوارث بطرق علمية

* والدفع باتجاه الاقتصاد الدائري

* حماية المناطق الأكثر تعرضاً للخطر

* والحفاظ على الحياة البرية واتخاذ تدابير وحلول فعالة قابلة للمحاكاة والتطوير من أجل حماية التنوع الحيوي العالمي.



توافق مع مؤتمر «غلاسكو»

أوضح الخبراء أنه استكمالاً لمسيرة العمل الإنساني من أجل المناخ وتحفيز وتيرته، فإن إقامة «إكسبو» أسبوع المناخ والتنوع الحيوي، تأتي متوافقة مع الهدف ذاته الذي يجمعه مع انعقاد الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ الشهر المقبل في مدينة غلاسكو الإسكتلندية، لدفع العالم على التحرك لحماية كوكبنا وصونه.

عائشة العبدولي: جهود محلية

قالت المهندسة عائشة العبدولي، وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة المساعد لقطاع التنمية الخضراء والتغير المناخي بالوكالة: إن تغير المناخ يعد أحد أهم القضايا البيئية على المستويات الوطنية والعربية والعالمية، نظراً لما ينطوي عليه من مخاطر اقتصادية واجتماعية وبيئية، مؤكدة أنّ هذه القضية حظيت باهتمام مبكر وبالغ في دولة الإمارات، وتعددت الجهود التي تبذلها الدولة لمواجهة تداعيات هذا التغير والتكيف مع تأثيراته المحتملة على النظم البيئية والقطاعات الاقتصادية، وتبنت في سياق هذه الجهود مجموعة مهمة من السياسات شملت سياسة التنويع الاقتصادي والتركيز على الاقتصاد الأخضر، وسياسة تنويع مصادر الطاقة بالتركيز على الطاقة المتجددة والنظيفة وتعزيز كفاءة الطاقة وغيرها، إضافة لتصدرها ضمن دول المنطقة الأولى التي التزمت طواعيةً بالعمل من أجل المناخ، وحرصها الدائم على دعم الجهود الدولية وتحفيزها وتسريع وتيرتها، ودورها الإنساني في المجتمع الدولي، حيث قدمت العديد من المساعدات للدول التي عانت ظواهر تغير المناخ مثل السودان وغيرها.

وأشارت إلى أنّ التزايد المتسارع في عدد الظواهر المناخية المتطرفة وتفاقم حدتها بشكل مستمر يفرض ضرورة تعزيز وتكثيف جهود العمل العالمي من أجل المناخ كالتزام أخلاقي وضرورة قصوى لضمان استمرارية الحياة على كوكب الأرض، لافتة إلى أن حجم الخطورة التي بات يمثلها تحدي التغير المناخي تم استعراضه بشكل مفصل في التقرير الذي صدر مؤخراً عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ - IPCC- التابعة للأمم المتحدة والذي حذر من استمرار تفاقم ظاهرة الاحتباس الحراري وارتفاع مستوى سطح البحر واللذين يتسببان في كوارث طبيعية متزايدة.

رياض الدباغ: الأجناس في خطر

أشار الدكتور رياض الدباغ، خبير بيئي، إلى أحدث الدراسات التي اعتمدتها الأمم المتحدة التي كشفت عن تسبب تغير المناخ بآثار سلبية على التنوع الحيوي، حيث يتعرض على المستوى العالمي جنس نباتي وحيواني كل 20 دقيقة لخطر الانقراض، مؤكداً سبب اهتمام دول العالم بقضية تغير المناخ نظراً للضرر الذي يتسبب بالعديد من المخاطر البيئية حاله حال فيروس كورونا المستجد، باعتبار تغير المناخ في حال عدم لجم آثاره السلبية مصدراً مدمراً لمصير البشرية أولاً والبيئة ثانياً.

وبيّن أنّ مخرجات أسبوع المناخ والتنوع الحيوي تمثلت في تحديد عدة أهداف رئيسية، منها حث دول العالم على التحرك لحماية الكوكب الذي نعيش عليه وصونه من تحديات ظاهرة تغير المناخ التي برزت على السطح مؤخراً، والتحفيز على طرح أفكار جديدة بعيدة عن الطرق التقليدية التي عفى عليها الزمن، واستعراض رؤى مختلفة لمختلف الجهات العالمية المختصة بالمناخ والتنوع الحيوي، ورسم خريطة طريق واضحة في سبيل التحرك الفوري للجم تداعيات هذا التغير السلبية على البيئة ومكوناتها، وجمع المبادرات المجتمعية والشعبية بالمشاريع التي يعمل عليها القادة وصناع السياسات، والتعرّف على الطرق المختلفة التي تعالج بها الدول والمنظمات قضايا بيئية رئيسية يواجهها المجتمع الدولي، واتخاذ خطوات إيجابية في سبيل مستقبل للبشرية والكوكب أكثر استدامة.

وأشار إلى أن أزمة المناخ الناتجة عن تراكم انبعاثات الغازات الدفيئة وتفاقمها، بدأت مع الثورة الصناعية، حيث اعتمدت الدول المتقدمة على الوقود الأحفوري، وخاصة الفحم، في صناعاتها، كما لعبت عوامل أخرى مثل تغير استخدامات الأراضي وإزالة الغابات وتغير أنماط الإنتاج والاستهلاك دوراً مهماً في تفاقم هذه القضية.

عبد الحميد رضوان: دور الإنسان والاقتصاد

قال الدكتور عبد الحميد رضوان، مستشار اقتصادي: اهتمام القائمين على معرض «إكسبو 2020 دبي»، بمحور المناخ والتنوع الحيوي كبداية ضمن سلسلة نقاشات جلسات المعرض طيلة فترة انعقاده، لم يأتِ من فراغ وإنما جاء في وقت باتت به كافة دول العالم تعاني من التحديات التي يواجهها المناخ والتنوع الحيوي في آن واحد، ولا شك في أنّ للإنسان دوراً محورياً رئيسياً في ظهور وتفاقم تلك التحديات.

وأوضح أنّ آثار أزمة المناخ لم تعد تقتصر على دولة واحدة دون الأخرى، وإنما باتت تجتاح قارات العالم أجمع، مشيراً إلى أهم الآثار السلبية للأزمة تتمثل في حدوث الفيضانات والزلازل وارتفاع مستويات المياه في البحار والمحيطات وغيرها من الآثار التي قد تتسبب في إحداث أضرار كبيرة على الموارد الطبيعية على المدى الطويل.

ونوّه بأنّ تلك المضاعفات ناجمة عن كثرة الأنشطة الاقتصادية التي تمارسها الدول دون رقابة وحسابات للعواقب الوخيمة لتلك الممارسات التي تلعب دوراً كبيراً في تهديد الموارد الطبيعية، حيث تساهم حدة التصنيع على سبيل المثال لا الحصر في زيادة ثاني أكسيد الكربون وارتفاع مستويات البحار والمحيطات والاحتباس الحراري، الأمر الذي يؤثر بدوره على الموارد الطبيعية والتنوع الحيوي (أي الأنواع الحيوانية والنباتية التي تتواجد على كوكبنا).

وأوضح أنّ أزمة المناخ لا يمكن حلها على مستوى دولة دون أخرى، وإنما يتوجب تضافر جهود كافة دول العالم في مواجهة هذا التحدي الأكبر وإلزام الدول التي تتسبب بتغير المناخ على الكف عن الأنشطة والممارسات الضارة والمؤثرة سلباً على المناخ بكل ما يحمل من إسقاطات سلبية على الحياة، مؤكداً أنّ أسبوع المناخ والتغير الحيوي قدم العديد من الحلول للدول منها وجوب اتباع اجراءات واستراتيجيات صارمة للحد من التحديات التي يتعرض لها المناخ والتنوع الحيوي، وإدارة مخاطر الكوارث وتحويلها من شأن سلبي إلى إيجابي بطرق أكثر ذكاء، والتركيز على اتباع الاقتصاد الدائري وحماية المناطق الأكثر تعرضاً للخطر وعدم السماح للأفراد بالتعامل معها، واتباع خطط مبنية على أحدث العلوم والتقنيات المتطورة للحفاظ على الحياة البرية، واتخاذ تدابير وحلول فعالة قابلة للمحاكاة والتطوير من أجل حماية التنوع الحيوي العالمي.

وشدد على أنّ القضايا البيئية مثل المناخ والتنوع الحيوي لا يمكن حلهما في دولة دون أخرى، إذ يتوجب على دول العالم التكاتف لحماية كوكب الأرض وصونه، ومن هنا يأتي دور الإمارات ذات المصداقية العالية في تقديم أفضل الحلول والمساعدة في حل مختلف القضايا لدول العالم، باعتبارها إحدى أكبر الدول الداعمة للطاقة المتجددة.

رضا مسلم: عقاب المناخ

قال رضا مسلم، مدير شركة «تروث» للاستشارات الاقتصادية: إنّ تركيز القائمين على معرض «إكسبو 2020 دبي» في أول أسبوع من انطلاقه، على مناقشة المناخ والتغير الحيوي ضمن سلسلة مناقشاته، يدل على اهتمام دولة الإمارات أولاً وإمارة دبي ثانياً بهذه القضية المهمة، نظراً لإدراكها المبكر بأهمية لجم التغيرات المناخية السلبية وتحجيمها، كما تدرك تماماً أن إغفال هذه القضية سيؤدي إلى كوارث على الإنسان أولاً والبيئة ومكوناتها ثانياً، وانه في حال عدم الاهتمام بأزمة المناخ، فإنها ستقوم بدروها بمعاقبة البشرية من خلال إحداث عدة آثار، مثل ذوبان الجليد وارتفاع درجات الحرارة وغيرها.