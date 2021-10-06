حاكم رأس الخيمة يطلع على خطط وبرامج «الداخلية»

رأس الخيمة (وام)

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، بحضور الشيخ أحمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة الخدمات العامة برأس الخيمة، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد، أمس، اللواء الركن خليفة حارب الخييلي وكيل وزارة الداخلية، الذي قدم للسلام على سموه.

واطلع سموه، خلال اللقاء، على خطط وبرامج واستراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى تقديم أفضل الخدمات الأمنية وفق أعلى المعايير العالمية لترسيخ الأمن والأمان في الإمارة والدولة، وذلك بحضور اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة.

وثمن سموه الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية وفريق عملها بقيادة الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الذي يولي اهتماماً كبيراً بتعزيز منظومة العمل الشرطي وتطوير كافة المجالات الأمنية في الدولة. وأعرب اللواء الركن خليفة حارب الخييلي، عن شكره وتقديره لدعم وتوجيهات صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، التي تساهم في تعزيز وترسيخ مفهوم الأمن والأمان والاستقرار لدى جميع المواطنين والمقيمين والزوار في إمارة رأس الخيمة.