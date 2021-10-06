أحمد بن سعود يزيح الستار عن لوحة تصنيف 5 نجوم

رأس الخيمة (الاتحاد)

أزاح الشيخ أحمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة- بحضور اللواء ركن خليفة حارب الخييلي وكيل وزارة الداخلية، واللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة- الستار عن لوحة تصنيف خمس نجوم في مركز خدمات المرور والترخيص بشرطة رأس الخيمة.

واطلع الشيخ أحمد بن سعود القاسمي واللواء الركن الخييلي خلال الجولة التعريفية التي رافقهم فيها العميد عبد الله خميس الحديدي نائب القائد العام على منصة الخدمات الإلكترونية والذكية التي يقدمها مركز خدمات المرور والترخيص ومركز إسعاد المتعاملين التي ساهمت مع جهود موظفي المركز في تحقيق هذا الإنجاز والحصول على تصنيف 5 نجوم، وفقاً لنظام النجوم العالمي المعتمد لتصنيف الخدمات الحكومية.

ونقل اللواء الركن الخييلي تحيات وشكر الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية لجميع العاملين في شرطة رأس الخيمة بشكل عام والعاملين في مركز خدمات المرور والترخيص على وجه الخصوص.