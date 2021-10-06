شراكة بين «الجليلة» و«جامعة محمد بن راشد للطب»

دبي (وام)

أعلنت مؤسسة الجليلة، العضو في مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالميَّة، إبرام شراكة بين «مركز محمد بن راشد للأبحاث الطبيَّة» التابع للمؤسسة، و«جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحيَّة» لتطوير البحوث الطبيَّة الحيويَّة في دولة الإمارات العربيَّة المتحدة وذلك في إطار التطور المستمر الذي يشهده قطاع الرعاية الصحية في إمارة دبي والاهتمام بدعم الشق البحثي والأكاديمي في منظومته.

وستخصص مؤسسة الجليلة ضمن اتفاقية الشراكة تمويلاً سنويّاً بقيمة 8 ملايين درهم لصالح جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحيَّة دعماً لجهود الجامعة البحثيَّة. وتهدف الشراكة إلى تشجيع الأبحاث الطبية وتحسين جودة البرامج البحثية للجهتين بهدف إثراء منظومة البحوث الطبيَّة المزدهرة في الدولة.

وقالت الدكتورة رجاء القرق، عضو مجلس أمناء مؤسسة الجليلة ورئيس مجلس إدارتها: إن استثمار مؤسسة الجليلة في الأبحاث الطبية يؤكد مجدداً التزامها بدمج البحث والابتكار في نسيج استراتيجية الرعاية الصحية طويلة الأجل في دولة الإمارات، من أجل صون صحة المجتمع.