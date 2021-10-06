سلطان الرميثي في «مؤتمر زعماء الأديان»: المتطرفون يحاولون تشويه مفهوم التعايش بعد عجزهم عن المواجهة الفكرية

أبوظبي (الاتحاد)

شارك الدكتور سلطان الرميثي، الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين، أمس، باجتماع أمانة مؤتمر زعماء الأديان العالمية والتقليدية المنعقد بالعاصمة الكازاخية نور سلطان، حيث أوضح خلال كلمته بالاجتماع أن التعددية والتنوع سنتان أزليتان ومبدأ إلهي، وأن محاولة تجاوزهما هو السبب الحقيقي وراء معظم الصراعات التي راح ضحيتها عشرات الملايين من البشر. وأضاف الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين، أن السلوك الإنساني السليم تجاه الفطرة الإلهية للتعدد هو قبولها، والاعتراف بحق الآخر المختلف، واحترام اختلافه، ومن هذا المنطلق أصبح مفهوم التعايش مطلباً أساسياً في إدارة التنوع في المجتمعات الإنسانية، ويمكن تحويله إلى عامل قوة لتعزيز التماسك المجتمعي، والانطلاق منه إلى بناء الأوطان وتحقيق الرخاء والرفاه للبشرية. وبين الرميثي أن دور قادة الأديان يأتي في التأكيد على مكانة التعايش كقيمة أساسية في الأديان، وتفنيد الأفكار المغلوطة التي تبرر للعنف على أساس ديني، وتبرئة الأديان من تهمة تغذية الكراهية، مشيراً إلى أن مجلس حكماء المسلمين منذ تأسيسه وهو يعمل على تعزيز السلم والتعايش في المجتمعات المسلمة، وكسر حدة الاضطرابات والحروب التي سادت مجتمعات كثيرة من عوالم المسلمين في الآونة الأخيرة، لافتاً إلى أن المتطرفين باتوا عاجزين عن المواجهة المباشرة مع أنصار الرحمة والتعايش، لذلك يحاولون تشويه مفهوم التعايش، وتصويره على أنه إلغاء للعقائد، وهو ادعاء خاطئ تماماً.