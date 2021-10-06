«البرلمانية الإماراتية البوروندية» تبحث تعزيز التعاون

أبوظبي (الاتحاد)

عقدت لجنة الصداقة البرلمانية الإماراتية البوروندية في المجلس الوطني الاتحادي، برئاسة عائشة البيرق رئيسة مجموعة لجنة الصداقة مع برلمانات الدول الأفريقية، اجتماعاً افتراضياً مع لجنة الصداقة البرلمانية للجمعية الوطنية بجمهورية بوروندي، بهدف مناقشة سبل تعزيز علاقات التعاون البرلمانية بين الجانبين.

شارك في الاجتماع أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، أعضاء لجنة الصداقة البرلمانية الإماراتية البوروندية، كل من عفراء بخيت العليلي نائبة رئيسة المجموعة وكفاح محمد الزعابي. وعرضت البيرق مسيرة دعم المرأة في المجلس الوطني الاتحادي، حيث تعتبر دولة الإمارات ضمن قائمة أعلى الدول في نسب تمثيل المرأة في البرلمان، والتي بلغت نسبة 50% من عدد الأعضاء، وأثنت على مشاركة جمهورية بوروندي في معرض «إكسبو 2020».

وأكد غونغو ثاسين رئيس لجنة الصداقة البوروندية الإماراتية في الجمعية الوطنية البوروندية على أهمية تعزيز العلاقات البرلمانية بين المجلس الوطني الاتحادي وبرلمان جمهورية بوروندي، وتبادل وجهات النظر حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، وأعرب عن تطلعه لنجاح مشاركة دولتهم في معرض «إكسبو 2020»، حيث يجسد جناح بروندي التقدم الذي تشهده الجمهورية في مجالات البيئة والثقافة.