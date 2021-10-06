«الخارجية» تتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير زيمبابوي

أبوظبي (وام)

تسلّمت علياء المحرزي وكيل وزارة مساعد لشؤون المراسم في وزارة الخارجية والتعاون الدولي، أمس، بديوان عام الوزارة نسخة من أوراق اعتماد لوفمور مازيمو سفير جمهورية زيمبابوي المعين لدى الدولة. وتمنّت وكيل الوزارة المساعد لشؤون المراسم لسفير جمهورية زيمبابوي التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله بما يعزز علاقات التعاون الوثيقة بين دولة الإمارات وبلاده. من جانبه، أعرب سفير جمهورية زيمبابوي الجديد عن سعادته بتمثيل بلاده لدى دولة الإمارات لما تحظى به من مكانة إقليمية ودولية مرموقة بفضل السياسة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله».