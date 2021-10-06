أجنحة إكسبو تحلق بثقافات وحضارات

القاهرة (الاتحاد)

دبي مدينة الأعمال المعمارية العبقرية، وبذل المسؤولون الذين يقفون خلف الكواليس الكثير من الجهد للتأكد من أن يسير كل شيء على ما يرام في أكبر معرض في العالم، إكسبو 2020 دبي. بدءاً من الواقع المعزز إلى المباني الخضراء الرائعة، من المؤكد أن إكسبو 2020 سيبهرك تماماً، وسوف تشعر بالعجب والدهشة مع التنقل بين الأجنحة المتعددة، التي يحمل كل واحد منها طابعاً مختلفاً مميزاً، حسب موقع «Time Out».

الإمارات

يأتي في المقدمة، جناح دولة الإمارات العربية المتحدة، الذي يقع على أربعة طوابق ساحرة، ويستعرض الإنجازات الإماراتية، من بناء أطول مبنى في العالم حتى الوصول إلى المريخ، بجانب الجوانب الثقافية.

الصين

يضم الجناح الصيني المثير للإعجاب أكبر جناح ريفي في المعرض، وهو يظهر على شكل مشكاة سقف تقليدية، بما يمثل اندماج الابتكارات القديمة في شكل الإضاءة الحديثة، حيث إنه بعد حلول الظلام، يعود هذا الهيكل العملاق إلى الحياة، ويقدم عرضاً ضوئياً رقمياً مبهراً على واجهته.

لوكسمبورغ

يُعد جناح لوكسمبورغ واحداً من أكثر أجنحة إكسبو جاذبية من الناحية الجمالية، فقد تم تصميمه ليعكس أفكار الدولة للانفتاح، على شكل شريط موبيوس الذي يمثل اللا نهائية. وبعد دخول الجناح، يمكنك أخذ الزلاجة للوصول للطابق الأرضي بدلاً من مجرد استخدام الدرج، وهو الجناح الوحيد الذي يقدم هذا البديل المبتكر الرائع للدرج.

هولندا

توفر المزرعة العمودية على شكل مخروطي تميزاً فريداً للجناح الهولندي، كما أنها تمنحه أصغر بصمة في معرض إكسبو بأكمله، ويتم استخدام الفطر الذي ينمو في المزرعة في الكثير من الاستخدامات من التغذية إلى البناء.

بلجيكا

يعكس الجناح البلجيكي شهرة البلاد باعتبارها مركزاً قوياً للحراك الأوروبي، إلا أن اللافت للانتباه هو المظهر الخارجي المقوس للأوراق الخضراء الذي يحاكي النباتات الطبيعية، حيث يتم تصميم حلول لقضايا العصر الحديث، بما يشبه الشكل الحقيقي في البيئة الطبيعة، وهو مشهد مثير للذهول ويدل على مبادئ الاستدامة في المعرض.

أستراليا

يقابلك جناح أستراليا في المعرض بمسرح موسيقي عند المدخل، مما يعني أنه يمكنك توقع مشاهدة العديد من العروض الحية والموسيقيين والراقصين الذين يتمتعون بمواهب فريدة طوال فترة المعرض العالمي التي تستمر ستة أشهر.

سيشيل

يعرض إكسبو 2020 العديد من المعارض والمنشآت على الأرض، إلا أنه يمكن للزوار الغوص في أعماق البحار في جناح سيشيل، حيث يمكنهم الذهاب في رحلة للبحث عن الكنز تحت الأمواج الزرقاء.

جناح موناكو

استفادت موناكو من تصميم المشكال الزجاجي الملون لاستكشاف الفن والثقافة والابتكار، وبمجرد النظر حولك، يمكن للزوار استعادة ذكرى سباق الجائزة الكبرى للسيارات الذي تشتهر به المدينة الشهيرة. ولمعرفة المزيد عن الطبيعة السائدة، يمكن للمارة الدخول إلى حديقة الجناح والانغماس في مناخ البلد المشمس ومحاولة اكتشاف ما يخبئه المستقبل.

كوريا الجنوبية

مثل الكثير من الدول في أنحاء العالم، تتغير البنية التحتية المحيطة بجناح كوريا الجنوبية على حسب الوقت، خلال النهار، تضيء درجات الألوان الأحمر والأصفر الساطعة داخل هيكل يشبه الخيمة، ولكن في المساء، يأخذ الجناح أضواء جديدة على شكل انفجارات من الضوء الأزرق والوردي. وفي الداخل، يمكن للزوار تجربة ما يسمى بـ «جولة العجائب» لمشاهدة تطورات كوريا الجنوبية في العلوم والتكنولوجيا من خلال الواقع المعزز.

تنزانيا

تعد تنزانيا وجهة شهيرة للسياح المغامرين، لا سيما وأنها موطن لكليمنغارو، أعلى جبل في أفريقيا، ويمكن للجميع الانطلاق في رحلة العمر في الجناح، عن طريق اكتشاف بعض أكثر الحيوانات ضراوة في رحلة سفاري افتراضية، أو مشاهدة الحقول التنزانية.

سنغافورة

سوف تصاب بالدهشة والحيرة في جناح سنغافورة بحيث لا يمكنك اكتشاف الفرق بين الهندسة المعمارية والطبيعة، إنه مشهد حقيقي نابض بالحياة، عبارة عن غابات مطيرة استوائية، في رسالة بأن الهندسة المعمارية يجب أن تكون امتداداً للطبيعة.

كوبا

عندما تتوجه إلى الجناح الكوبي في إكسبو 2020 ستخوض تجربة لأحد مشروباتها الشهيرة، مع التعرف على تاريخ عاصمة قصب السكر في العالم من خلال لعبة مشتركة، وبعد أن تشعر بالانتعاش، ستتعلم الرقصة الشهيرة في البلاد «تشا تشا تشا» في تجربة تنبض بالحيوية في أميركا الجنوبية دون السفر إليها.

فنلندا

تكريماً للدولة المضيفة، يبدو الجناح الفنلندي كخيمة عربية ولكن مصنوعة من الثلج، بتصميم رائع للغاية، يحاكي الستارة، في إشارة مناسبة لرفع الستارة عن هذا الحدث الرائج أخيراً بعد طول انتظار.

المجر

يوجد في المجر ينابيع حارة أكثر من أي دولة أخرى في أوروبا، وهو الموضوع الذي يركز عليه الجناح، حيث يمكن للضيوف الانغماس في معرض تفاعلي يعرض موارد المياه الفريدة في المجر والمياه العلاجية وثقافة الاستحمام والعلاج بالمياه المعدنية، ويضفي التصميم الهندسي المعماري على شكل غطاء الفطر لمسة جمالية مميزة.

جامايكا

تحتل حاويات الشحن مركز الصدارة في جناح جامايكا المصمم على طراز حفلات الشوارع، وسيتمكن الضيوف من الالتقاء مع أعظم الرياضيين في البلاد والاستماع إلى قصصهم والاستمتاع بالفن والتاريخ الثريين لجامايكا.