تعاون بين «جامعة زايد» و«الفردان للصرافة» لتدريب المواطنين

أبوظبي (الاتحاد)

وقعت جامعة زايد مؤخراً اتفاقية تعاون مع شركة الفردان للصرافة بهدف تدريب 100 طالب وطالبة إماراتي من الجامعة، بالإضافة إلى الخريجين وبشكل مجاني عبر شبكة الإنترنت، وفي مجال مكافحة غسيل الأموال، وتحديد العملات المزيفة، وإدارة المخاطر في القطاع المصرفي.

وقع الاتفاقية كل من حسن الفردان، الرئيس التنفيذي - الفردان للصرافة، وحسن النجار عضو مجلس جامعة زايد ومؤسس شركة إن «فوكاس ميديا»، وتم التوقيع داخل الحرم الجامعي في إمارة أبوظبي.

تقوم جامعة زايد بموجب هذه الاتفاقية ترشيح عدد من الطلبة والخريجين للانضمام إلى البرنامج الذي تقدمه شركة الفردان للصرافة كجزء من مشاريع دولة الإمارات العربية المتحدة للسنوات الخمسين القادمة لتقديم خطط جديدة تتضمن استراتيجيات لتشجيع المزيد من الإماراتيين على اختيار الانضمام للعمل في القطاع الخاص على القطاع الحكومي.

وقال حسن النجار عضو مجلس جامعة زايد ومؤسس شركة إن «فوكس ميديا»: «يتعين على البنوك والمصارف اليوم إعادة تعديل نماذجها التشغيلية للمستقبل القريب، لا سيما مع ظهور التكنولوجيا المالية (FinTech)، والتي تنافس الأساليب المالية التقليدية في تقديم الخدمات المالية، وعليه، علينا أن نسعى إلى تدريب الطلبة والخريجين وإعدادهم ليصبحوا رواداً متكيفين مع مستقبل هذا القطاع».

وأشار إلى أن الجامعات تعتبر شريكاً استراتيجياً لتشجيع الطلبة والخريجين لاختيار وظائف القطاع الخاص على الوظائف الحكومية وتحفيزهم لبدء رحلة ريادة الأعمال الخاصة بهم.. فمن خلال مثل هذه الشراكات، بإمكاننا تثقيف الطلبة حول الاحتمالات والفرص التي بإمكانهم اغتنامها من خلال الانضمام إلى قطاع أكثر ديناميكية، والذي سيضمن تنمية مهاراتهم وخبراتهم بالشكل الذي يؤدي إلى تحسين التنمية الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات خلال السنوات القادمة».

وبدوره، أكد الرئيس التنفيذي لشركة الفردان للصرافة، حسن فردان الفردان: «نحن في شركة الفردان للصرافة ملتزمون تماماً بدعم القيادة الرشيدة لبلدنا لتحقيق أهداف التوطين في دولة الإمارات.. بصفتنا مؤسسة إماراتية بالكامل، فإننا نؤمن حقاً بهذه المبادرة الاستراتيجية لدعم ملف التوطين في الدولة.. بدأنا بالفعل، في شركة الفردان للصرافة، عملية توظيف وتدريب المواطنين الإماراتيين في كل قسم من أقسام مؤسستنا، مع التركيز الشديد على تطوير المهارات المتخصصة التي يحتاجون إليها طوال حياتهم المهنية».

وأضاف: «إن مجلس الإدارة في شركة الفردان للصرافة وضعت ضوابط على مستويات مختلفة داخل المنظمة لضمان دقة وفعالية البرامج التدريبية بهدف تطوير جيل قادر على تحمل أعباء الأدوار القيادية داخل مؤسستنا وخدمات المؤسسات المالية المستقبلية بشكل عام.. ويسعدني أننا نشارك جامعة زايد في تحقيق هذه الرؤية والتي تدعم بشكل كبير ملف التوطين في الدولة».

وأكد أهمية دعم برامج التوطين بالدولة المتمثلة بعقد الشراكات الاستراتيجية بين المؤسسات والتي بدورها تضمن تنامي المواهب الإماراتية ليصبحوا قادة المستقبل لدينا».