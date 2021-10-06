«جمعية محمد بن خالد آل نهيان» تكرم 50 من رواد التعليم

العين (وام)

نظمت جمعية الشيخ محمد بن خالد آل نهيان لأجيال المستقبل، ممثلة بمكتبة أجيال المستقبل بالتعاون مع مركز العين لرعاية الموهبة والتميز، حفل تكريم «رواد التعليم» بمناسبة اليوم العالمي للمعلم، وذلك برعاية الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية. تم خلال الحفل تكريم 50 من رواد التعليم الذين قدموا عطاء مميزاً تجاوز الثلاثين عاماً وما زالوا على رأس عملهم حتى الآن.

وأكدت راعي الحفل، في كلمتها، الدور الذي يقدمه المعلمون في بناء الأجيال المقبلة، وثمنت دورهم الرائع والمتميز في تحقيق رفعة الوطن، ووجهت الشكر لجميع المعلمين. من جهته، وجه الدكتور سعيد مصبح الكعبي رئيس مجلس الشارقة للتعليم التحية لكل معلم أعطى ومازال يعطي، متذكراً بداية مسيرته في تأدية هذه المسيرة الرائعة.