تكريم الفائزين في الدورة الـ 14 من «الشبكة العربية للمسؤولية الاجتماعية»

دبي (وام)

احتفت الشبكة العربية للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات بالفائزين في الدورة الـ 14 من الجائزة العربية للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات تحت رعاية الشيخ المهندس سالم بن سلطان بن صقر القاسمي، عضو المجلس التنفيذي رئيس دائرة الطيران المدني في رأس الخيمة، وبحضور الشيخ ماجد بن سلطان صقر القاسمي، رئيس مجلس إدارة CADD الإمارات. وكرمت الجائزة المعروفة بـ «الأوسكار الأخضر في الشرق الأوسط»، 40 من أبطال الاستدامة من جميع أنحاء المنطقة من ضمن 100 تقديم، والذين تم تقييم والحكم على مشاركاتهم على أساس المعايير الدولية مثل مبادئ الميثاق العالمي للأمم المتحدة، معايير مبادرة الإبلاغ العالمية، ونموذج المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة، وأهداف الأمم المتحدة الـ 17 للتنمية المستدامة، حيث تم اختيارهم من بين تسع دول في الشرق الأوسط في 13 فئة متنوعة.

وقالت حبيبة المرعشي، الرئيس والمدير التنفيذي للشبكة العربية للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات في كلمتها الافتتاحية: «نحن في مرحلة زمنية، يمكننا الاختيار فيه ما هو الاهم بالنسبة لنا - مواصلة العيش وإدارة أعمالنا بطريقة غير مستدامة أو تبني أهداف التنمية المستدامة وخلق عالم أفضل وأكثر صموداً لأنفسنا وأبنائنا».