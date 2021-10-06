مسؤولون: «إكسبو» فرصة لتوطين الصناعات والتكنولوجيا

حسام عبدالنبي (دبي)

أكد مسؤولون في دوائر حكومية في دبي، أن المردود الإيجابي لـ «إكسبو 2002 دبي» يتنوع وسيكون على جميع الأصعدة بدءاً من تعزيز نمو الاقتصاد، وتوطين الصناعات، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، وصولاً إلى تعزيز مكانة دبي كوجهه رائدة في مجال الابتكار والتطور التكنولوجي، ومن ثم دعم مسيرة الدولة التنموية وتحديد مستقبل التنمية المستدامة، لافتين إلى أن فوائد استضافة الحدث العالمي تشمل زيادة القدرة التنافسية للقطاعات الاقتصادية المختلفة، وترسيخ مكانة الدولة وجهةً للعقول المبدعة من جميع أنحاء العالم، كما سيمثل الحدث فرصة للتعلم والاطلاع لإثراء المعارف والخبرات، إلى جانب فتح آفاق للتعاون ودمج الخبرات وتبادل الرؤى والأفكار.

مدير عام مدينة دبي الصناعية: توطين الصناعات واستقطاب الاستثمارات

أكد سعود أبو الشوارب، مدير عام مدينة دبي الصناعية، أن المردود الاقتصادي الإيجابي لإكسبو 2002 دبي سيكون على جميع الصعد في دولة الإمارات، لا سيما في قطاع الصناعة والتصنيع باعتباره رافداً أساسياً لمنظومة الاقتصاد، وأحد المحركات الأساسية لمسيرة الدولة التنموية، لافتاً إلى أن تنظيم إكسبو سيشكل عاملاً محفزاً وسيطرح فرصاً أكبر للتوسع وتوطين الصناعات واستقطاب المزيد من الاستثمارات، وبما يتوافق مع توجهات دولة الإمارات نحو تحفيز القطاع الصناعي ورفده بقدرات تنافسية لتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني، وذلك بخطط واستراتيجيات مستقبلية تتماشى مع أجندة التنمية المستدامة.

وقال أبو الشوارب، إن دولة الإمارات تتميز بمكانة وسمعة عالمية كبيرة رسختها بيئة أعمال جاذبة وتشريعات داعمة ومبادرات حكومية رائدة، لمختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والصناعية، الأمر الذي أثمر عن استقطاب أكبر الصناعات والمستثمرين، ومن شأن «إكسبو» أن يفتح المجال أمام هذا القطاع لدفع عجلة التنمية والتطوير، ومواكبة أحدث المستجدات والمتغيرات على صعيد الثورة الصناعية الرابعة.

وأضاف، أن القطاع الصناعي في الإمارات يواصل نموه وتطوره مدفوعاً بدعم حكومي لرسم ملامح مستقبل قطاع التصنيع والصناعات بمكونات تواكب احتياجات أحدث التوجهات العالمية في ظل الجهود لترسيخ الانجازات في القطاعات الصناعية، إلى جانب الحفاظ على معايير الاستدامة، مشيراً إلى أن الفعاليات التي سيشهدها إكسبو 2020 دبي ستسهم في صياغة مستقبل القطاع الصناعي، خاصة مع استضافة القمة العالمية للصناعة والتصنيع خلال الحدث، الأمر الذي سيسهم في تسليط الضوء على دور تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في تحقيق الازدهار والنهوض بالمجتمعات وخدمة الإنسانية، وتجسيد شعار إكسبو في تواصل العقول وصنع المستقبل.

مدير عام مدينة دبي الأكاديمية العالمية: إثراء المعارف وتعزيز التنافسية

أفاد محمد عبد الله، مدير عام مدينة دبي الأكاديمية العالمية ومجمع دبي للمعرفة، أن انطلاق معرض «إكسبو 2020 دبي» يشكل منعطفاً تاريخياً لدولة الإمارات، ويخط إنجازاً عالمياً جديداً يضاف إلى سجلها الحافل، مشدداً على أهمية الحدث في ترسيخ مكانة الدولة وجهةً للعقول المبدعة من جميع أنحاء العالم، وبما يعكس رؤية قيادتنا الرشيدة وكل شعب الإمارات وتطلعاتها لهذا الحدث التاريخي، الذي سيلهم الأجيال المقبلة ويحفزها على الابتكار وتعزيز مساهمتها في مستقبل البشرية.

وقال عبد الله، إن دولة الإمارات تتمتع بأنموذج اقتصادي متفرد يمتاز بتنوعه ومرونته في التعاطي مع التحديات، ويشكل هذا المحفل الكبير ثمرة لجهود دولة الإمارات وقيادتها في النهوض بتنافسية قطاعاتها على مدار السنوات الماضية، وتركيزها على استباق المستقبل وتحدياته، وتعزيز مكانتها كمركز عالمي لتواصل العقول لخلق المستقبل المنشود للأجيال المقبلة«.

وأضاف أن التأثير يمتد إلى ما هو أبعد من استكشاف معروضات وإبداعات العالم، حيث يرادفه منصات للاستكشاف والحوار، تتيح فرص التعلم والاطلاع لإثراء المعارف والخبرات، فهو حدث ملهم، يكرس بيئة تفاعلية مثالية للمجتمع التعليمي ويعزز تنافسية المنظومة التعليمية، مشيراً إلى أن التعليم هو الأساس الذي تقوم عليه الحضارات، وضمانة استدامتها، ولذا شهدت دولة الإمارات طفرات نوعية للوصول إلى بيئة أكاديمية متطورة ومرنة لتأهيل الطلاب معرفياً ورفدهم بالمهارات التي تعينهم على التعامل مع قطاعات الأعمال الجديدة والتكنولوجيا المتقدمة، خاصة مع ترسيخ الدولة لتوجهاتها نحو اقتصاد معرفي يعتمد على التكنولوجيا والعلم، ولافتاً في الوقت ذاته إلى أن إكسبو 2020 دبي سيضطلع بدور محوري مهم، إذ يعد فرصة قد لا تتكرر أمام أبنائنا الطلاب والهيئات الأكاديمية للاطلاع على المستقبل، بوظائفه وعلومه وتقنياته ومجالات دراسته، فهم محظوظون بتنظيم دولة الإمارات لهذا الحدث الكبير وعليهم اغتنام هذه الفرصة لتعزيز معارفهم، وبما يعود بالنفع على مستقبلهم ومستقبل دولة الإمارات والإنسانية.

مدير عام «مدينة دبي للإنترنت»: مواكبة التكنولوجيا واستقطاب المبتكرين

ذكر عمار المالك، مدير عام «مدينة دبي للإنترنت»، أن تنظيم إكسبو 2020 دبي يحمل انعكاسات اقتصادية وتقنية مهمة، ويعكس مفهومه الأسس الرئيسية لحاضر ومستقبل للتنمية المستدامة في دولة الإمارات، وللعالم، مشيراً إلى أهمية الحدث في تعزيز اقتصاد إمارة دبي والدولة بوجه عام، واستقطاب وتوطين التكنولوجيا، واستقطاب أصحاب العقول من حول العالم، مشدداً على أن الحدث لم يعد مجرد امتداد لمنصة تستعرض أحدث الابتكارات في عالمنا، بل استشراف مستقبلنا بفرصه وتحدياته.

وقال المالك، إن التقنيات تشهد نمواً متسارعاً لتفتح للعالم نوافذ جديدة للابتكار وحلولاً للتحديات التي يواجهها، حتى إن التطور التقني لم يعد بمعزل عن باقي القطاعات، بل تداخل معها ليرسم ملامح مستقبلنا. وأضاف أنه يوماً بعد الآخر، تتسارع وتيرة التحولات نحو العالم الرقمي، وما رافقه من صعود للتكنولوجيا الناشئة، والحاجة الملحة لتبني أفضل الممارسات المبتكرة في مختلف مجالات الحياة وتبني تقنيات تخلق مسارات جديدة لمستقبل أفضل.

وأوضح المالك، أن دولة الإمارات أدركت أهمية هذا الملف الحيوي، وركزت خططها على التحول نحو اقتصاد المعرفة من خلال تعزيز القطاع التقني، وتبنّي أحدث الابتكارات التي تهدف إلى استشراف مستقبل مزدهر للأجيال المقبلة، حيث رسخت بنية تحتية تقنية وبيئة حاضنة للابتكار والحلول الحديثة وأصحاب العقول، أسهمت بمرور السنين إلى تحويلها إلى مركز عالمي لرواد الأعمال والموهوبين، وموطن لأفكار مبتكرة تحولت لمشاريع وتطبيقات تخطت الحدود إلى العالمية».

وأشار إلى أنه من شأن إكسبو 2020 دبي أن يعزز مكانة دبي كوجهة رائدة في مجال الابتكار والتطور التكنولوجي، ونموذج يحتذى لما يبدعه العقل البشري من ابتكارات، لافتاً إلى أن مدينة دبي للإنترنت، كونها البيئة الحاضنة لأكبر الشركات التكنولوجية الكبرى والناشئة، تفتخر بأن شركاءها من داعمي الحدث ورعاته، ونتطلع إلى يمثله هذا الحدث من قيمة لتبادل الأفكار والرؤى حول مستقبل التنمية التقنية، والفرص التي يتيحها لاستكشاف آفاق التعاون ودمج الخبرات لاستحداث حلول تسهم في تحقيق مستقبل أفضل، وتعزيز جودة الحياة للأجيال المقبلة.