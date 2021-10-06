مواطنون: كلمات محمد بن زايد بشارة خير

جمعة النعيمي (أبوظبي)

أكد مواطنون أن بدء عودة الحياة لطبيعتها من قبل كلمة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس الأول، تعتبر بشارة وخبراً مفرحاً لجميع مواطني ومقيمي دولة الإمارات، خاصة في ظل الظروف التي يشهدها العالم أجمع ودولة الإمارات العربية المتحدة بقيادتها الرشيدة ونظرتها المستقبلية في استشراف المستقبل، مكنت خط الدفاع الأول، من أطباء وممرضين ورجال شرطة ودفاع مدني وجميع الجهات المشاركة في محاربة «الجائحة»، من تخطي هذه الأزمة رغم الخسائر البسيطة والتي علمتنا وبفضل الله سبحانه وتعالى أولاً ومن ثم القيادة الحكيمة الملهمة والتي تعتبر صمام الأمان لشعبها في أن العمل يداً بيدٍ في تجاوز أزمة «كوفيد - 19». ولفتوا إلى أنه لولا دور القيادة الرشيدة لما استطعنا تجاوز تحديات وصعاب عديدة خلال عام ونصف العام من الآن، مضيفين أن بشارة سموه بالحياة من جديد، تعد إيذاناً بأن الإجراءات التي تم اتخاذها كانت بناءً على رؤية وقيادة صحيحة.

وأضافوا أن التحديات والتجارب خلال أزمة «الجائحة»، علمتنا أن نكون كالبيت المتوحد من خلال الاستجابة لتوجيهات القيادة الرشيدة وذلك بالتعاون مع خط الدفاع الأول لتجاوز أزمة «الجائحة».

قال سلطان أحمد الشملان، إن كلمة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، عندما قال.. إن الحياة في دولة الإمارات، بفضل من الله تعالى، بدأت في العودة إلى طبيعتها تعتبر بشارة وخبراً مفرحاً لجميع مواطني ومقيمي دولة الإمارات، وخاصة في ظل الظروف التي يشهدها العالم أجمع ودولة الإمارات العربية المتحدة بقيادتها الرشيدة ونظرتها المستقبلية في استشراف المستقبل، مكنت خط الدفاع الأول من أطباء وممرضين ورجال شرطة ودفاع مدني وجميع الجهات المشاركة في محاربة «الجائحة» من تخطي هذه الأزمة رغم الخسائر البسيطة والتي علمتنا، وبفضل الله سبحانه وتعالى أولاً ومن ثم القيادة الحكيمة الملهمة والتي تعتبر صمام الأمان لشعبها في أن العمل يداً بيد في تجاوز أزمة «كوفيد - 19»، لافتاً إلى أن ما ذكره سموه عندما قال: «وخرجنا من جائحة (كوفيد - 19) بخير وسلامة واستفدنا من هذا التحدي دروساً وتجارب عديدة»، يعد هو الآخر حقيقة تجسد الواقع الذي يعيشه كل فرد في أرض دار زايد الخير، فلولا هذه التحديات والتجارب التي خاضها أفراد المجتمع، لما تعلمنا الدروس والعبر في كيفية تطبيق وممارسة التلاحم المجتمعي، من خلال تعاون أفراد المجتمع مع خط الدفاع الأول والأثر الإيجابي والفعال الذي جاء بثمار غرستها القيادة الرشيدة في نفوس أبنائها، وذلك إيماناً وثقة بما تمليه علينا القيادة الرشيدة من إلهام وتوجيه للوصول إلى الهدف المنشود والعيش بأمن وأمان. وأضاف: إن عودة الحياة إلى طبيعتها من عمل ودراسة وممارسات يومية لن تتحقق إلا بالأخذ بالتدابير الاحترازية. وقال لولا فضل الله ومنته علينا بقيادة رشيدة لما كنا سنرى عودة الحياة لطبيعتها من جديد، لافتاً إلى أن الجهود الحثيثة للقيادة الرشيدة ونظرتهم الثاقبة في تقدير الأمور جاءت بثمارها، ونحن اليوم نسعد ونقطف هذه الثمار والتي لم تأتِ سدى بل جراء تضحيات وعمل دؤوب شارك به كثير من فئات المجتمع لتحقيق النجاح.

الحياة من جديد

قال صلاح الجنيبي: إن بشارة سموه بالحياة من جديد، تعد إيذاناً بأن الإجراءات التي تم اتخاذها كانت بناءً على رؤية صحيحة، موضحاً أن التحدي علمنا الكثير واستطعنا أن نصنع النجاحات تلو الأخرى، لافتاً إلى أن التجارب علمتنا اكتساب الخبرة والدروس والعبر، وذلك من خلال القيادة الملهمة والإبداع والابتكار للتغلب على «الجائحة». وأضاف محمد العامري: أشكر الله أن أولانا لقيادة رشيدة لا تدخر جهداً في تذليل العقبات والصعاب أمام أبنائها ورسم خطة المستقبل والطريق لبناء وتأسيس جيل واعد من الشباب لغدٍ مشرق، ولولا هذه التحديات والتجارب التي عشناها سوياً خلال أزمة «الجائحة»، لما تعلمنا الدروس والتجارب لنكون كالبيت المتوحد من خلال تعاون أفراد المجتمع مع خط الدفاع الأول لافتاً إلى أن الثمار التي نجنيها اليوم جاءت من غرس القيادة الرشيدة، بالإيمان بالله أولاً والثقة ثانياً بما تمليه علينا القيادة الرشيدة من إلهام وتوجيهات وصولاً للحياة الطبيعية من جديد في ميادين العمل والدراسة والممارسات اليومية مع الأخذ بالتدابير الاحترازية لنعيش بأمن وأمان.

أمن وأمان

قال هيثم خميس النقبي، أشكر القيادة الرشيدة على مواقفها الإنسانية والتي ليست بغريبة على قيادة عودت شعبها على العيش بخير وأمن وأمان واستقرار، وبرغم الخسائر البسيطة التي لحقت بنا خلال «الجائحة»، إلا أن عودة الحياة لطبيعتها من جديد سيكون لها أثر كبير في حياة أفراد المجتمع. ولا ننسى جهود خط الدفاع الأول وجميع الجهات المشاركة للحد من أزمة «الجائحة» التي اجتاحت العالم بأسره، لافتاً إلى أنه لولا دور القيادة الرشيدة لما استطعنا تجاوز تحديات وصعاب عديدة خلال عام ونصف العام من الآن، مضيفاً أن الممارسات الميدانية واليومية لكل فرد في المجتمع لا يمكن أن تتم بنجاح إلا باتخاذ التدابير الاحترازية، مع مراعاة عمل بعض التغييرات في أنماط السلوكيات في حياتنا، وذلك لننعم بسلام وأمن واستقرار.

وأضاف: أشكر فرق العمل الميدانية التي قامت بواجبها على أكمل وجه لننعم بعودة الحياة الطبيعية.