«برلمانيون»: كلمات محمد بن زايد رسالة للعالم

خلفان النقبي (أبوظبي)

أكد عدد من أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، أن كلمات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة: «خرجنا من أزمة كورونا بخير وتعلمنا منها دروساً طيبة وتجارب عديدة، ونحمد الله على بداية عودة الحياة إلى طبيعتها» في تغريدته أثلجت الصدور وأسعدت الشعوب.

وأكد أحمد حمد بوشهاب، عضو المجلس الوطني الاتحادي، أن كلمات سموه أثلجت الصدور وأسعدت الشعوب، كما أن قيادتنا الرشيدة ودولة الإمارات أنموذج متميز في هذه الأزمة، وتتعلم باقي دول العالم من هذا التميز والإنجاز العظيم الذي قدمته قيادتنا الرشيدة على طبق من ذهب. وأضاف، قيادتنا الرشيدة بذلت كل الجهد ليس فقط داخل دولة الإمارات بل خارجها أيضاً في توفير الغذاء والدواء ومساعدة الدول المتأزمة والمتضررة بكثرة في أزمة كورونا، وأسهمت في حماية شعبها ومقيميها من إجراءات احترازية والحرص الدائم والدعم المادي اللامحدود، وأن ميزانيات الدوائر الحكومية مفتوحة والمستشفيات والفنادق لدعم المواطن ومساندته في أزمة كورونا، كما وفرت دولة الإمارات اللقاح في كل مكان ولجميع مواطني ومقيمي دولة الإمارات.

وقال: الحمد لله على نعمة قيادتنا الرشيدة وعلى الأمن والأمان والدعم اللامحدود، فنحن شعب نثق في قيادتنا الرشيدة ونمشي على خطاهم، وهذا ما اعتدنا عليه من قبلهم، فهم يسهرون على راحتنا ويخططون لمستقبل كل فرد في المجتمع الإماراتي، فكما وعدنا صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان «بأننا سنخرج من هذه الأزمة في القريب العاجل، عادت الحياة لطبيعتها ولله الحمد». وأوضح سهيل نخيرة العفاري، عضو المجلس الوطني الاتحادي، أن بطل هذه المرحلة العالمي والمتصدي للمرحلة الحرجة والذي تصدى لها بكل ما أوتي من قوة من أدوية وعلاج وطعام هو صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والذي بنى جسوراً جوية للعبور إلى باقي دول العالم لمساعدتهم وتوفير جميع سبل الراحة لمواجهة أزمة كورونا، ومساندتهم في الدواء والعلاج والطعام، هو من كان يفكر في العالم بأكمله ولم تغفل له عين حتى بشرنا في عودة الحياة لطبيعتها، وأننا خرجنا بدروس من هذه المرحلة الحرجة.

وأضاف العفاري، أن دولة الإمارات مطمئنة وفي أمان، فقد بشرنا سموه بـ «لا تشلون هم» ووفر لكل فرد في دولة الإمارات المسكن والغذاء والدواء، وساعدهم بشتى الطرق، وكان يطمئن شعبة بكلمات تثلج الصدر حتى لا يخافوا وحتى يشعروا بالأمان.

وقال: في أزمة كورونا دول العالم أغلقت أبوابها ولم تسمح لمواطنيها بالدخول خوفاً من كورونا، ولكن قيادتنا الرشيدة فتحت لهم أبوابنا واستضافتهم ووفرت لهم كل مستلزمات الحياة الكريمة من مسكن وغذاء وعلاج، حتى انتهت فتره علاجهم وأرجعتهم إلى دولهم بخير وصحة، وفي بداية الأزمة قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة: «الغذاء والدواء خط أحمر»، وهذا عاد بالنفع والراحة على نفوس المواطنين والمقيمين. وهي ليست بغريبة على قيادتنا الرشيدة، كما نشكر خط الدفاع الأول وكل من شارك وأسهم ولو بالقليل في أزمة كورونا على التعاون اللامحدود منذ دخول الأزمة حتى الخروج منها.

بشارة خير

قال أحمد عبدالله الشحي، عضو المجلس الوطني الاتحادي: الحمدلله على هذه البشارة التي بشرنا بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والذي وعدنا في بداية الأزمة بـ «لا تشلون هم» وخرجنا منها بفوائد ودروس كثيرة للتصدي إلى أي أزمة في العالم، كما أن أزمة كورونا رسالة للعالم ونحن خلف قيادة رشيدة تسعى لراحة بال كل فرد في المجتمع الإماراتي.

وقال الشحي: البشارة أثلجت صدور الجميع فلم تقف الحياة بل استمر التعليم والعمل والإنجازات والابتكارات، وبعد أن تم ضمان جميع سبل الراحة في داخل دولة الإمارات، استمرت قيادتنا الرشيدة في تقديم يد العون والمساعدة خارج الدولة، وأسهمت في توفير الدواء والعلاج والطعام للتصدي لأزمة كورونا.