يوسف العبري: كلمات محمد بن زايد رسالة تفاؤل

جمعة النعيمي (أبوظبي)

أكد المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي أن الكلمات المطمئنة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بشأن الوضع الصحي في دولة الإمارات والخروج من أزمة كورونا بخير، تبعث رسالة تفاؤل وطمأنينة في نفوس كل من يعيش على أرض دولة الإمارات، إيذاناً ببدء عودة الحياة إلى طبيعتها.

وأشار المستشار يوسف العبري، إلى أن النجاح الذي حققته دولة الإمارات في التعامل مع التحديات التي فرضتها جائحة كورونا، يعكس مدى الجاهزية العالية والمرونة في الاستجابة لجميع المتغيرات والمستجدات، في ظل الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة وتكاتف جميع الجهود واتخاذ التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية والالتزام بتوفير أعلى درجات الرعاية الصحية.