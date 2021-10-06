الإمارات.. بصحة وعافية

منى الحمودي (أبوظبي)

أثبتت التجربة الإماراتية في التعامل مع جائحة «كوفيد-19» القدرات العالية والاحترافية والبنية التحتية القوية التي تمتلكها دولة الإمارات في مواجهة التحديات التي تمر عليها وعلى العالم أجمع، إذا تصدرت قمة دول العالم في العديد من المؤشرات الخاصة بالتعامل مع «كوفيد-19» من حيث التصدي للفيروس والعلاج والتقليل من نسبة الوفيات، وصولاً إلى مرحلة التعافي التام.

وحققت دولة الإمارات المراتب العالمية الأولى في معدل توزيع الجرعات اليومية للقاح بالنسبة للأفراد، كما حققت مركزاً ضمن الخمسة الأولى على العالم في توفر جرعات لقاح «كوفيد-19»، حيث بلغ عدد الجرعات المقدمة للسكان حتى اليوم 20 مليوناً و320 آلفاً و419 جرعة. واعتمدت الإمارات 4 أنواع من اللقاحات لتطعيم الأفراد ضد «كوفيد-19»، وهي: لقاحات «سينوفارم»، و«فايزر-بيونتك»، و«سبوتنيك في»، و«أكسفورد-أسترازينيكا»، حيث وفرت التطعيم مجاناً لكل الراغبين من المواطنين والمقيمين.

وأظهرت الإحصائيات الرسمية في الدولة حفاظ دولة الإمارات على معدلات شفاء عالية من «كوفيد-19»، وذلك من إجمالي الإصابات المؤكدة التي تم تسجيلها منذ بداية «الجائحة»، لتعتبر بذلك من أعلى الدولة في معدلات التعافي والأقل في حالات الوفاة.

التجارب السريرية

وكانت الإمارات من الدول الأولى التي شاركت في التجارب السريرية لإنتاج لقاحات «كوفيد - 19»، وذلك من منطلق حرصها على تسريع إيجاد وإنتاج لقاح فعال لتطعيم جميع السكان من منطلق الحرص على تحقيق المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي أسهمت بشكل كبير في تقلل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس كورونا والحد من انتشاره.

ووفقاً لاستبيان للمؤشر العالمي للقوة الناعمة، الذي أصدرته «براند فايننس» من بريطانيا، تصدرت دولة الإمارات قائمة دول منطقة الشرق الأوسط في أفضل تعامل لقيادة الدول خلال أزمة «كوفيد - 19» العالمية. وجاءت في المركز الأول عربياً والثالث عالمياً من حيث رضا الجمهور عن الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الحكومة فيما يتعلق بمكافحة الوباء، وذلك وفقاً لتقرير أصدرته «مؤسسة تولونا الدولية» لمسح المستهلكين في يونيو الماضي.

بداية التميز

تبنت دولة الإمارات منذ بداية «الجائحة» إجراءات استثنائية لتخطي المراحل الأصعب لانتشار الفيروس ومواجهة بكافة الموارد والأدوات اللازمة، حيث أطلقت برنامج التعقيم الوطني للحد من انتشار الفيروس عبر سلسلة من الإجراءات التي لاقت قبولاً وتعاوناً كبيراً من أفراد المجتمع والذين أبدوا امتثالاً تاماً لكافة القرارات المتعلقة بالحد من انتشار الفيروس.

وطبقت الإمارات نظامي التعليم «عن بُعد» و«العمل عن بُعد»، وذلك كتدبير احترازي لحماية الطلبة والموظفين من «كوفيد - 19»، حيث نفذت الدولة منظومة التعليم عن بُعد لكافة الطلبة من 22 مارس 2020، وطبقت القرار على المدارس الحكومية والخاصة، وكافة مؤسسات التعليم العالي. كما وضعت منظومة شاملة لتفعيل العمل عن بُعد لكافة الموظفين في مختلف القطاعات، وذلك لضمان استمرارية الأعمال، وتقديم الخدمات دون انقطاع، مما كان له أثر كبير في تسريع العديد من المعاملات وعدم انقطاعها.

تدابير مبتكرة

سُجل لدولة الإمارات استخدام العديد من الطرق المبتكرة لمواجهة فيروس «كورونا» والحد من انتشاره منذ بداية «الجائحة»، حيث كانت من الدول الأولى التي طبقت فحص «كوفيد - 19» من داخل المركبة والذي تم إجراؤه عبر مراكز موزعة في جميع إمارات الدولة بزمن قياسي لا يتجاوز خمس دقائق، وذلك حفاظاً على صحة وسلامة أفراد المجتمع والعاملين في القطاع الصحي.

ونجحت الإمارات في التطبيق العملي الناجح لاستخدام الكلاب البوليسية في مطارات الدولة للكشف عن مصابين محتملين بفيروس «كورونا»، لتكون بذلك أول دولة عالمياً تنجح في تطبيق هذه التجربة العلمية من ضمن جهودها للحد من انتشار الفيروس.

واستخدمت دولة الإمارات علاجات مبتكرة للمصابين بفيروس «كوفيد - 19»، مثل العلاج بالخلايا الجذعية، وأول دولة تعتمد الدواء الجديد «سوتروفيماب» لعلاج «كوفيد - 19» بعد تصديق هيئة الغذاء والدواء والأميركية له، حيث أحضرت الدواء للدولة وبدأت بعلاج جميع حالات المصابين بالفيروس من تستدعي حالتهم الحاجة لهذا النوع من العلاج، فضلاً عن بناء أكبر مختبر بالعالم لفحوص «كورونا» المستجد خارج الصين، وغيرها الكثير من الإجراءات الاحترازية في كافة المجالات والتي أسهمت بشكل كبير في الحد من انتشار الفيروس. وأسست دولة الإمارات العديد من المستشفيات الميدانية بجاهزية عالية لتلبية متطلبات الوضع الصحي في وقت انتشار جائحة «كوفيد - 19» وكانت بمثابة داعم للقطاع الطبي، فيما يتعلق باستقبال الحالات المصابة وتقديم الرعاية الصحية لهم، بمعزل عن المستشفيات الأخرى التي تقدم العلاج للمرضى العاديين، من دون الإخلال بمنظومة الخدمات الصحية المقدمة، باتباع أعلى الاشتراطات والمعايير العالمية.

إنتاج اللقاح

أعلنت دولة الإمارات في مارس الماضي بدء إنتاجها للقاح مضاد لفيروس «كورونا» داخل الدولة ما مثل خطوة تاريخية في سبيل مكافحة الفيروس وتحقق الاكتفاء الذاتي، حث حمل اللقاح اسم «حياة - فاكس»، ويعتبر أول لقاح محلي الصنع على مستوى المنطقة والذي تم تصنيعه بواسطة «سي إن بي جي 42»، وهي شركة مشتركة تم إنشاؤها بين شركة «سينوفارم سي إن بي جي» إحدى كبريات شركات الأدوية في العالم مع شركة «جي 42» الإماراتية، الرائدة في قطاع التكنولوجيا ومقرها في إمارة أبوظبي.

جهود إنسانية

على الرغم من أنها جائحة عالمية أثرت على جميع الدول بما فيها الإمارات، لم تدخر الدولة جهداً في تقديم المساعدات داخل وخارج الدولة لجميع المتأثرين بالفيروس، حيث كانت دولة الإمارات من الدول الأولى الداعمة للمبادرات الإنسانية خلال «الجائحة»، حيث شكلت المساعدات التي قدمتها الدولة 80% من حجم استجابة الدولة للدول المتضررة خلال «الجائحة»، وذلك بإرسال أطنان من المساعدات الطبية والأجهزة التنفسية، وأجهزة الفحص ومعدات الحماية الشخصية، والإمدادات إلى 135 دولة حول العالم، إلى جانب إنشاء العديد من المستشفيات الميدانية في دول مختلفة لتقديم الفحوص والعلاجات للمصابين بـ«كوفيد - 19».