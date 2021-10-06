مغير الخييلي: قادتنا.. أمان الوطن

جمعة النعيمي (أبوظبي)

عبر معالي الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع بأبوظبي عن بالغ سعادته بالبشارة التي بثها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حول اقتراب عودة الحياة الطبيعية في دولة الإمارات العربية المتحدة، معتبراً أن هذا اليوم هو عيد للوطن، وانتصار لدولتنا على مواجهة تحدي «الجائحة»، وأن هذه البشارة تأتي تأكيداً واستكمالاً لجملة سموه «لا تشلون هم» والتي وعد بها شعبه وأوفى. وتقدم معاليه بجزيل الشكر والعرفان لقيادتنا الرشيدة التي وفرت كل الطاقات والإمكانات في سبيل استقرار المجتمع وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين والمقيمين، عبر أقصى درجات الراحة والطمأنينة والأمان من خلال توفير الدعم الكامل لهم، وتذليل الصعوبات بكل ما صاحبتها من صعاب وتغيير في العادات والتقاليد والحياة الاجتماعية، إلا أننا جميعاً لدينا الثقة بقادتنا وأنهم أمان الوطن والحصن المنيع من أجل الخروج من الأزمة بأقل الخسائر، حيث أثبتوا أن الإنسان هو الأغلى والأهم في مسيرة التنمية المستدامة. وأكد الخييلي، أن هذه الكلمة عكست أروع معاني التفاؤل من سموه، وأكدت قدرة أبناء الوطن على حماية الدولة في الحاضر والمستقبل.