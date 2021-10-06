عبدالله آل حامد: نرفع هامتنا بإنجازات أبهرت العالم

أبوظبي (الاتحاد)

قال معالي عبدالله بن محمد آل حامد، رئيس دائرة الصحة أبوظبي: «في ظل قيادتنا الاستثنائية، نتجاوز التحديات ونمضي إلى الأمام ونرفع هامتنا بإنجازات أبهرت العالم أجمع.. ففي الوقت الذي عصفت به جائحة (كوفيد - 19) العالم أجمع وجال الخوف والإرباك في جميع الأرجاء، رفعت دولة الإمارات شعار (لا تشلون هم)، كلمات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة التي كانت تأكيداً على أننا سنتجاوز التحديات التي فرضتها الظروف العالمية، بل وسنتعدى ذلك لنكون في صدارة بلدان العالم في الاستجابة لها».

وأضاف معاليه: «بفضل قيادتنا الرشيدة التي كانت كلمة السر وراء نجاحنا في التصدي للجائحة وإرساء نموذج عالمي يحتذى به في الحفاظ على صحة وسلامة المجتمع، استطاعت دولة الإمارات أن تكون من الدول الأولى في الخروج من أزمة (كورونا) لتعود الحياة لطبيعتها وسابق عهدها». وأوضح معاليه: «إن دعم وتوجيهات القيادة الرشيدة هي ما وضع صحة الجميع فوق كل اعتبار وعلى رأس قائمة الأولويات، حيث تكاتفت جهود جميع القطاعات المعنية الحكومية والخاصة بروح الفريق الواحد للحفاظ على صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع».