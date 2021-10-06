سر القارة السمراء في منطقة «الاستدامة».. الجابون الأيدي الماهرة

هناء الحمادي (دبي)

ليس كغيره من الأجنحة، فتجربة زيارته مليئة بالمتعة والإبهار بما يضم من مكنونات ومنتجات تحتفي بعبق السحر الأفريقي والفنون العريقة للقارة الأفريقية.. وتبدأ الحكاية في واجهة جناح الجابون الذي يلفت الانتباه بألوانه المليئة بالحياة، كما يضم منحوتات خشبية صنعت بإتقان مستوحاة من حضارة القبائل الأفريقية القديمة.

من يزور الجناح في منطقة الاستدامة في «إكسبو 2020» في دبي يقف متأملاً حضارة هذه الدولة، التي اعتمدت على الأخشاب في صناعة الكثير من المنتجات التي تصنع بمهارة الأيادي.

حيث من يتجول في هذا الجناح يكتشف الكثير من الثقافات والحياة البرية في غابات الجابون من غرب أفريقيا وأقنعة القبائل، التي ترمز إلى التنوع حين يرتديها الأهالي في مناسبات مختلفة، فكل قناع يرمز إلى قبيلة وبها «متحف مستشفى شفايتزر» الذي يقع في مبنى المستشفى السابق في «لامبارين» يسرد تاريخ الجابون وثقافته عبر صور ولوحات ومصنوعات يدوية تشهد على مهارة الصنّاع.

«ليبرفيل» العاصمة

يستقبل كريم محمد صلاح المتحدث في الجناح.. الزوار بابتسامة الترحيب يوضح، ويشرح لكل زائر تفاصيل تلك الدولة وموقعها، ويقول «دولة الجابون إحدى الدول الواقعة في الجهة الغربيّة الوسطى من القارّة الإفريقيّة، ويحيط بها من الجهة الغربية خليج غينيا، ومن الجهة الشمالية الغربية غينيا الاستوائية، أمّا من الشمال، فتقع الكاميرون، ومن الشرق والجنوب تأتي جمهورية الكونغو، وتقدّر المساحة الكلية للبلاد بحوالي مئتين وسبعين ألف كم 2، ويسكنها ما يزيد على المليون شخص، وتعدّ مدينة «ليبرفيل» العاصمة الرسمية لها.

ويضيف: «يعتمد اقتصاد هذه الدولة على الخشب المتوافر بكثرة في غابات الجابون، حيث يصنع منها الكثير من المنتجات غير ذلك هذه الصناعات غالباً ما تكون محفورة برسومات على الخشب ترمز للكثير من الحياة الطبيعية التي يعيشها سكان هذه الدولة الأفريقية، التي تغطي أراضيها غابات استوائية كثيفة الأشجار، فهي من أغنى الغابات الأفريقية بالنباتات المتنوعة والثروة الحيوانية، كما لها شهرة عالية بزراعة أشجار الكاكاو والفواكه الاستوائية ووفرة الأخشاب بأنواعها، ومنها خشب الأبنوز والماهوجني.

وعما تشتهر به الجابون التي يجيد شعبها اللغة الفرنسية أكثر من أي لغة أخرى، وعملتها « الفرنك الوسط أفريقي».. يذكر للزوار: «حديقة لوانجو الوطنية»، تعتبر جوهرة تزين تاج البلاد من بين 13 حديقة وطنية، وأحد أفضل تجارب رحلات السفاري في أفريقيا في هذه الحديقة التي تمتاز بالمناظر الطبيعية الخصبة والحياة البرية الرائعة، والحديقة لديها الغابات والبحيرات والأراضي الرطبة والسافانا، بالإضافة إلى أفراس النهر الشهيرة، والغوريلا والفيلة التي تسير على طول الشاطئ والحيتان والدلافين والجاموس، وغيرها من الحيوانات، وهذا المكان هو من الأماكن الأخيرة على وجه الأرض، حيث يمكن لهذه الحيوانات الوصول إلى البحر.. ومع تخصيص أكثر من 10% من هذه الأرض الرائعة كمنتزه وطني، تُعد الجابون موطن مجموعة كبيرة من أنواع الحياة البرية، من الغوريلات وفيلة الغابات، إلى السلاحف البحرية وثلاثة أنواع من التماسيح.

الغابات

ويضيف محمود قاسم المتحدث في الجناح «تغطى الغابات 88%» من مساحة الجابون، حيث تمتاز بالأخشاب والأشجار العريضة، كما تتوافر فيها الكثير من الطيور وأهمها «الببغاوات» التي تشتهر لديهم بالذكاء ولكن يظل «النمر الأسود» هو الأكثر تواجدا في غابات الجابون، وله مكانة عالية لدى سكان الجابون، وما تشتهر به أيضاً الجابون هو صناعة الكثير من الأقنعة والتي ترمز لقبيلة ما وتلبس في أوقات معينة وتتعد أسماء الأقنعة بحسب كل مناسبة، كما يوجد لديهم «قناع الموت».

أشهر الأكلات

من أشهر أكلات الشهيرة في الجابون التي يستعرضها الجناح «اللحم المُقدد» الذي يُعتبر من أشهر الأطباق التقليديّة في قارّة أفريقيا، وهو عِبارة عن لحم مُملّح يتمّ تجفيفه في الهواء الطّلق، ويعد من الأكلات التي يُفضلها أصحاب الحِمية الصحية لإنقاص الوزن، نظراً لاحتوائه على نسبة قليلة من الدّهون، ونسبة عاليَة من البروتينات، و«خبز السّجق» الأفريقي، الذي يُعتبر من أفضل أنواع المعجّنات ويتصد المائدة، حيث يتكوّن خبز السّجق من لحم البقر المفروم، لحم الضأن، الطحين، والتّوابل المختلفة، و«رؤوس الدجاج بالكركم»، التي تعتبر من الأكلات الشعبيّة في قارّة أفريقيا، حيث تتكوّن من رؤوس الدّجاج، صوص حار، الكركم، الشطَّة.

ويُمكنك إضافة الخضراوات إليها، وعادة ما يُقدّم مع الأرز، حلوى و«البودينغ الإسفنجيّة»، التي تعتبر من أشهر الحلويّات في قارّة أفريقيا، حيث تتكوّن حلوى البودينج الإسفنجيّه من الكيك الإسفنجيّ المخبوز في الفرن، ويتمّ حشوَه بالكريمة، ويُضاف إليه صوص الفواكه، وتُعدّ نكهة المشمش النكهة الأصليّة للكريمة والصّوص، وطاجين الخضراوات الأفريقي: يُعتبر طاجين الخضراوات من أشهر الأكلات الشعبيّة في أفريقيا، حيث يتكوّن من الطّماطم، البصل، حبوب الفاصوليا، الجزر، الفلفل، والتّوابل، وعادة ما يُقدّم مع قطع الخبز المُحمّص، واللحم المشويّ، و السّلطات المتنوّعة.

وجهة سياحية

قال محمود قاسم المتحدث في الجناح، إن الجابون تتمتع بالبحيرات الجميلة والشواطئ الرائعة، مما جعلها وجهة سياحية مثالية لعشاق الطبيعة والمغامرة، كما أنها تحتضن العديد من الآثار التاريخية والأسواق الشعبية، التي تمنح السياح فرصة التعرف على شعبها وعاداته.