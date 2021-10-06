جمال الكعبي: لا مستحيل في بلادي

أبوظبي (الاتحاد)

قال الدكتور جمال محمد الكعبي، وكيل دائرة الصحة أبوظبي: «نثبت مع خروج دولة الإمارات من أزمة (كورونا) اليوم للعالم أجمع أنه لا يوجد مستحيل في دولة الإمارات، ولا يمكن للتحديات أن تقف أمام طموحها اللامحدود في ظل قيادة رشيدة حرصت منذ اليوم الأول على صحة وسلامة الجميع ولم تتوانَ في بذل كل الجهود في سبيل ذلك».

وأضاف أن «ما وصلنا إليه اليوم هو ثمرة توجيهات قيادة رشيدة موجودة لحظة بلحظة تقدم التوجيه والدعم والإرادة والإلهام، وهو نتيجة للجهود التي كرستها جميع فرق العمل المعنية في القطاعين الحكومي والخاص، وعلى مختلف المستويات والتي تكاتفت على وجه السرعة لتحقيق هدف واحد، وهو الحفاظ على صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع في الدولة، كما كان لأفراد المجتمع دور محوري في الخروج من هذه الأزمة بفضل التزامهم بكافة الاحترازية والوقائية».

واختتم: «قدمت دولة الإمارات للعالم أجمع نموذجاً متميزاً للتعامل مع (الجائحة)، وهو ما قوبل بإشادة وتقدير عالمي واسع، الأمر الذي يجعلنا أكثر عزيمة على مواصلة العمل جنباً إلى جنب لإبقاء اسم الإمارات حاضراً على مختلف الصعد والمحافل الدولية».