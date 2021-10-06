شهادات مغربية.. «إكسبو 2020 دبي» نموذج للنجاح ومواجهة التحديات

محمد نجيم (الرباط)

انبهر المشاهد المغربي، كما بقية شعوب العالم، بإنجازات الإمارات المتواصلة، والتي تجلت مؤخراً في انطلاق «إكسبو2020» بدبي، عبر حفل نقلته القنوات التلفزيونية والمنصات الإلكترونية العربية والعالمية، ووصف بالحدث الأهم على سطح الكرة الأرضية، باعتباره نموذجاً للنجاح الباهر ومواجهة الظروف الصعبة، وتميزاً جديداً يضاف إلى سجلات التميز، التي تشهدها الإمارات في مختلف المجالات، بفضل دعم القيادة الرشيدة، وعملها على إعلاء راية الوطن.

محمد الزبيري: تجدد الأمل في غدٍ مشرق

محمد الزبيري الفنان التشكيلي الكبير لفت إلى أنه كان يترقب حفل افتتاح إكسبو دبي 2020 بشوق كبير، وكان يتوقع أن يكون رائعاً، لأنه تعود من دولة الإمارات النجاح والتميز، وكسب كل الرهانات، كلما تعلق الأمر بالابتكار والإبداع، والريادة والتفوق في كل مجالات التقدم والتحضر.. وأضاف: لكن ما شاهدته في الافتتاح، فاق كل التوقعات.

ولفت إلى أن حفل جعله من الوهلة الأولى ينتقل من الإعجاب، إلى الانبهار، قبل أن يرتحل عبر مجرات الجمال ويحلق إلى درجات أعلى، من كوكب تراث والإمارات وإبداعها، عبر مسيرة الإنسانية الطامحة لأسمى قيم الخير والجمال، من خلال فصول العروض وفقراتها، التي حملت رسالة مفادها التقاء العالم في الإمارات تحت راية الحب والتسامح، والعمل على أن يكون الغد أكثر سلاماً وأمناً وتطوراً في مختلف المجالات، التي تزيد من فرص تحسن أوضاع البشرية.

وأضاف: وجدتني في هذا الافتتاح الأسطوري تحت هذه القبة العظيمة، بما أشاهده وبما تتلقاه كل حواسي أتفيأ ظلال الجمال، فأنتقل في سديم ألوانه على جناح السلام، من أفق الواقع، والتطلع إلى الغد الجديد، قبل أن ترتحل روحي المفعمة بروعة ما أشاهد، إلى أفق الانبهار السعيد، ثم الاستمتاع بهذا من الفضاء المكلل بالجمال، المحتضن لحفل أجمل من الخيال، سواء من حيث ضخامة العروض ورقيها وجمالها، أو من حيث ما توحي به وما تحيل إليه وما تحمله من أرقى معاني القيم الإنسانية السامية.

واختتم الزبيري شهادته بقوله: نهنئ دولة الإمارات ونهئ أنفسنا، على هذا الإنجاز الحضاري الرائد، الذي سيبقيها النموذج دائماً في المقدمة، وسيبقى «إكسبو 2020»، كحدث حضاري فريد، عرساً عالمياً خالداً في ذاكرة الإنسانية.

حسن بولهويشات: الإمارات أدهشت العالم

الشاعر المغربي الشهير حسن بولهويشات قال: الحدث يساعد على تذويب المسافة بين شعوب العالم من خلال تقديم تراث عالمي متنوع، حيث استطاعت الإمارات أن تنظم الحدث وتطلقه من خلال حفل كبير أذهل العالم، ونقلته القنوات والمنصات الرسمية والخاصة، وعبر الشاشات العملاقة الساعات العامة والفنادق.

وأضاف: الإمارات صارت وجهة مفضلة للسياح العالميين، بفضل معالمها التاريخية وأبوابها العالية وأبراجها الشاهقة، حيث أخذت على عاتقها دعم المشاريع الثقافية وترويج الكتاب وإيصالها إلى القارئ العربي في كل مكان وبأثمنة رمزية، وهي ترفع راية التحدي هذه المرة من خلال «إكسبو 2020»، الذي سيحتضن، على مدار ستة أشهر آخر ابتكارات العقل البشري ومستجدات الإبداع التكنولوجي.

وأوضح أن الإمارات تلعب دوراً ريادياً في نشر ثقافة التسامح والتعايش بين الشعوب فحفل الافتتاح، الذي أذهل العالم، ببعده الجمالي، شهد مشاركة فنانين عرب وعالميين، وتنوعت فقراته بطريقة تؤكد الإصرار على جعل المستحيل ممكناً.

حسن المددي: الحلم عربي والإنجاز إماراتي

الروائي حسن المددي، أشار في شهادته لـ«الاتحاد» إلى أن الحلم العربي بإقامة إكسبو على أرض عربية قد تحقق، لنشهد كل ألوان الدهشة والإعجاب والانبهار بما يتضمنه من معروضات اقتصادية وعلمية وثقافية وفنية وغيرها.

وقال: لا أملك إلا أن أقف إجلالاً أمام الجهود الكبيرة التي تبذلها دولة الإمارات في سبيل النهوض بالثقافة العربية والإنسانية كذلك، وجعل إشعاعها يمتد حتى وصل إلى كل أرجاء العالم، وتلك رسالة نبيلة آلت الإمارات على نفسها أن توصلها بكل أمانة وتفانٍ وإخلاص.. وها هو إكسبو 2020 يأتي ليحقق كل الأماني، فصار مقصد العالم كله، بعد انتظار طويل وتأجيل سبب جائحة «كورونا».

ولفت إلى أن «إكسبو 2020» عمل كبير يجمع الإنسانية جمعاء بكل تلاوينها على السلام والمحبة والوئام والمنافع البشرية التي تجعل كوكب الأرض أكثر سعادة، وهو شهادة تقدمها الإمارات للمجتمع الدولي عن الإبداع والعلم والمعرفة.

أشرف بزناني: رحلة إلى المستقبل

وصف المصور الفوتوغرافي العالمي المغربي أشرف بزناني «إكسبو 2020» بالتحفة الفنية الأسطورية، تقدم سلسلة غير مسبوقة عالمياً من العروض المرئية والموسيقية المبهرة، بحضور كوكبة من نجوم الفن والغناء في الإمارات والعالم.

وقال: حدث ناجح بامتياز في ظل الجائحة التي أثرت سلباً على الفعاليات العالمية لأكثر من عام ونصف، حيث قدم لنا وجهاً جديداً متجدداً لدولة الإمارات، ويحملنا كمشاهدين في رحلة إلى المستقبل لنعيشه الآن.. فهذا الحدث الاستثنائي يشكل علامة فارقة في تاريخ الإمارات التي جمعت بين الأصالة والتاريخ والحياة العصرية.

عزيز العرباوي: دولة التسامح والإنسانية

قال الكاتب والناقد الأدبي عزيز العرباوي: كعادتها تفاجئ دولة الإمارات زوارها وأهلها بالجديد والإبداع في كل مجال وفي كل حقل ثقافي وتراثي، يحقق لها انتشاراً عالمياً ويجعلها دولة التسامح والإنسانية تحت شعار«تواصل العقول وصنع المستقبل» وبالتركيز على ثلاثة محاور أساسية هي «الاستدامة، التنقل، الفرص» من خلال رؤية جديدة ونظرة حديثة لإطلاق وعي إنساني بأهمية الثقافة وتنوعها وفنون المعمار والتكنولوجيا الحديثة التي تقوم على بناء مستقبل جديد للإنسانية عبر حوار ثقافي وإبداعي هدفه تقديم الحلول والابتكارات والأفكار، التي تعين على تحقيق الطموحات وإيجاد آليات أكثر كفاءة لتفعيل العمل المشترك نحو غد أفضل للجميع.

ولفت إلى أن التنظيم العالمي يؤكد أننا أمام دولة تواجه التحديات وتحقق نتائج باهرة في تشجيع السياحة والاستثمار العالمي والإنتاج الاقتصادي، إضافة إلى إيجاد فرص عمل مهمة وتنافسية بأفكار جديدة في العالم.