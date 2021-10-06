«زايد العليا» تؤهل 6 مدربين لأصحاب الهمم من «جسور الأمل»

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم على مدى ثلاثة أيام خلال سبتمبر الماضي عبر برامج الاتصال المرئي عن بُعد، دورة جديدة من مبادرة «جسور الأمل»، لتأهيل وتدريب ستة من المدربين والمختصين بالمملكة الأردنية الهاشمية بالتعاون مع مؤسسة ولي العهد في المملكة، وقدمها مدربون معتمدون من «زايد العليا»، وتم التنفيذ بطريقة تفاعلية عبر الاجتماعات المرئية عن بعد، وذلك بهدف تمكينهم من المهارات اللازمة لنقل خبراتهم لأولياء أمور أصحاب الهمم داخل المملكة.

اشتملت جلسات البرنامج على ثلاث ورش عمل الورشة الأولى عن البرامج التعليمية والتدريبية للإعاقات الذهنية، والثانية حول اضطرابات العادات في فترتي الطفولة والمراهقة.

أما الورشة الثالثة، فبعنوان علمني كيف أتواصل، قدمتها شيخة سالم الكعبي، مدرسة متخصصة، وتناولت الورشة مهارات التواصل، من خلال الصور باستخدام برنامج بيكس الذي هو مجموعة فعالة من التدخلات التواصلية البديلة والمساندة للأفراد من ذوي اضطراب طيف التوحد.