يشربها ضيوف الجناح الروماني.. مياه «من ذهب» في إكسبو

دينا جوني (دبي)

زائر «إكسبو» لا يعطش. فالمياه الباردة تتدفق من المحطات المميزة الموزعة في مختلف الشوارع الرئيسية والفرعية، والتي تحاكي بتصاميمها المناطق الثلاث: الاستدامة والتنقل والفرص، إلا أنه تتاح أمامه تجربة نوع آخر من المياه الطبيعية المعدنية: مياه الذهب والفضة التي يقدّمها الجناح الروماني.

«أورا الذهب» هو اسم المياه الفوارة أو الراكدة التي يتيح جناح رومانيا تجربتها لمن يرغب من الزوار. والذهب ليس مجرد اسم «مجازي» ملصق على العبوات الزجاجية الموزعة على منضدة طويلة بيضاء داخل الجناح، إنما هو، بالإضافة إلى الفضة والمعادن الأخرى، من المكوّنات الطبيعية لتلك المياه المتدفقة من أعالي جبال «البانات» في رومانيا.

يقول القيّمون على الجناح، إن الإقبال على تجربة مياه الشرب بشكل عام في الجناح كبير جداً، كما تحظى «أورا الذهب» باهتمام كبير من الزوار الذين لم يسمعوا بها من قبل، كما لم يدركوا حجم المياه الجوفية الضخم الذي يميز رومانيا، ولفتوا إلى أن بعض الزوار لم يصدقوا بداية أن معدني الذهب والفضة مكونين طبيعيين «حقيقيين» في المياه، إلى أن تأكدوا من مكوناتها ونسبتها على الملصق الخلفي للعبوة. وابتسموا لرؤية بعض الزوار يترددون بداية في شربها، إلى أن رأوا بقية المرتادين يجربونها بحماس ويدعونهم في الوقت نفسه إلى عدم تفويت الفرصة. وشرحوا أن «أورا» تقدم مزيجاً من الصفات الصحية الحيوية ذات الفوائد غير العادية للمستهلك، وهي مصدر صحي ينقي الجسم ويضمن الحيوية، كونها مياه قلوية معتدلة.

تتم تصفية المياه الطبيعية المتدفقة من نبع أورسوانيا في جبال بانات بشكل طبيعي بواسطة الرمل والحصى والصلصال. وتعطي هذه العملية الطبيعية خصائص طبيعية فريدة منها الرقم الهيدروجيني 8.28، وجسيمات الذهب والفضة النانوية.

وللحفاظ على هذه الخصائص، تعبأ المياه في عبوات زجاجية وفقاً لأعلى معايير الجودة، في مصنع حديث مؤتمت بالكامل، يقع في المنطقة المحاذية مباشرة للنبع، وهي منطقة خالية من الأنشطة الصناعية أو الزراعية أو السياحية، وعلى بعد آلاف الكيلومترات من مصادر التلوث المحتملة.

ولفتوا إلى أن تكوينها الفريد والخصائص التي تقدمها تضعها في السوق العالمية للمياه الفاخرة، بما يجعلها، من بين أكثر مياه الشرب حصرية في العالم، مقارنة ببقية العلامات التجارية. و«أورا الذهب» هي المنتج الوحيد الذي تم منحه ثلاث نجوم ذهبية في بروكسل، و«جائزة المذاق الرائع» في الأعوام 2016 و2017 و2018.