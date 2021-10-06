جناح أيرلندا في إكسبو.. مفهوم عصري بملامح كلاسيكية

نسرين درزي (أبوظبي)

يتميّز الجناح الأيرلندي في «إكسبو 2020» الواقع ضمن منطقة التنقّل، بمفهوم معماري يعكس روح الإبداع، وإلهام تُظهره خطوط التصميم وأدوات البناء وتفاصيل الديكور. والجناح العصري بمفرداته وألوانه، لا يخلو من ملامح كلاسيكية تحمل توقيع المهندس المعماري الأيرلندي كيران أو كونور، وقد تولّت شركة الهندسة المعمارية OPW تصميم البناء المستوحى من التقاليد الغربية والإسلامية، وسط مساحة عصرية تعكس الثقافة المحلية، مع مراعاة النسب الرياضية للأشكال الهندسية.

تكشف الرؤية العمرانية في الجناح الأيرلندي اهتمام المصمّمين بالمساحات العامة مثل الأفنية والأروقة، والمواد العازلة، وكذلك بتنوّع أنماطه بما ينسجم مع مختلف العناصر المستخدَمة.

ويتألّف البناء من قسمَين مربعَين متصلَين: الأوّل مغلق بالكامل، يمكن التحكّم بدرجة حرارته ويشكِّل نقطة الدخول الأولى للزوار، حيث يتم تعريفهم على الجناح ومواضيعه بطريقة تفاعلية جاذبة، والثاني عبارة عن فناء منعزل مخصَّص للعروض الموسيقية والفعاليات الثقافية. وتقع في المساحة نفسها غرفة مغلقة يفصلها عن الفناء جدار زجاجي حيث يُقدَّم المعرض الدائم تحت عنوان «ذا مايكرز». ويمكن استخدام الفناء بشكل مستقل أو بربطه مع المعرض، وتستحضر مساحة الأداء شبه المفتوحة التي تضمّ مسرحاً ثابتاً وأعمدة داخلية، أجواء الأروقة الأوروبية والحدائق العربية.

المسرح بطابعه التقليدي العصري

الصخر المنحوت

من الخارج، يتميّز البناء بقسميه، بطابع معماري مشترك للأعمدة والعوارض الأساسية؛ بهدف دعم الهيكل وإضفاء الرقي الهندسي، ما يزيد من متانة المساحة ويظلِّلها. وتم تثبيت أجهزة التظليل الشمسي الأيرلندية على الأعمدة بطريقة تجسِّد الأجواء العربية وتسمح بدخول الهواء وتسلّل النور الآتي من شمس الصحراء. ويستند تصميم الثقوب في ألواح الجدران الخارجية، على المسح الرقمي للفن الصخري المنحوت، والذي يعود إلى 5000 عام في تلال «نوث» بوادي «بوين» المصنَّف ضمن مجموعة التراث العالمي من قبل منظمة «اليونسكو». وفي الفترة المسائية وحتى منتصف الليل، تتم إضاءة التصاميم المقطَّعة بالليزر لتُظهر الجناح بمشهدية آسرة.

خطوط مستوحاة من العمارة العربية (الصور من المصدر)

غرفة أوكولس

من داخل الجناح الأيرلندي في «إكسبو 2020»، يكتشف الزوار تداخل فنون العمارة ما بين التصاميم وهندسة المؤثِّرات السمعية والمرئية. وبالوصول إلى غرفة أوكولس الدائرية، يخوضون تجربة قصيرة مؤثِّرة بالصوت والصورة حول الثقافة الأيرلندية، والتي تنسجم مع موضوع الجناح، الداعي إلى الإبداع في صميم التجربة البشرية في القرن الـ21. وتُستكمل الجولة بمغادرة غرفة أوكولس عبر ممر يمتد من اليسار إلى اليمين يُستخدم في المناسبات الخاصة. وتُعرض على جدرانه بأسلوب مبتَكر، قطع لافتة من سلسلة المطبوعات الحجرية الشهيرة التي رسمها لويس لو بروكي، مع مجموعة صور ومشاهد من كتاب «تاين بو كويلنج»، والتي يتم استخدامها لأوّل مرة لتوضيح الكتاب الملحمي.

خطوط الفناء

عند رسم الخطوط الأولى للفناء في الجناح الأيرلندي، وُضع في الحسبان معرض «ذا مايكرز»، القائم على مفهوم الإبداع، بما فيه فنون العمارة العصرية، لاسيما الفكرة المتمثِّلة بالرغبة العميقة للبشرية في ابتكار أشياء مفيدة وجميلة في آن. ومن هنا جاءت التصاميم الداخلية لتخدم رسالة الابتكار، والتي تُعد من أهم أشكال التعبير عن هوية البشر وقدرتهم على الإبداع، في الفن والأدب والموسيقى وسواها.

ويجمع المعرض بمساحته المصمّمة بما يخاطب مفردات الطبيعة، مجموعة من المبدعين والمبتكرين المعاصرين ذوي المهارات العالية من أيرلندا. يعكسون التقاليد القديمة للفنون، ويقدمونها بمواد من رحم الطبيعة، حيث يمزجون فيها بين الحرف والعادات لإضفاء الجمال على حياتنا.

كلاسيكيات البناء

فن الهندسة

على بعد خطوات، يصل الزائر إلى منطقة المسرح التي تُعد من أكثر المرافق استقطاباً، وتقع على يمينها مساحة عرض دائمة مخصّصة لفن الهندسة المعمارية. يُقام فيها حالياً وعلى مدى 3 أشهر، معرض باسم المفوضية الأوروبية لاستعراض أعمال المهندس المعماري الألماني ميس فان دير روه. وفي يناير 2022، ينظَّم معرض آخر للجمعية المعمارية الأيرلندية، للإضاءة على أبرز أعمال المهندسين المعماريين المعاصرين في أيرلندا والعالم.



خيارات بصرية

المراقب للحركة الهندسية التي ارتكزت عليها تصاميم بناء الجناح الأيرلندي، يتنبّه لإضاءة أقسامه على أهمية العنصر البشري في تنفيذ الأفكار المبدعة، مع التأكيد على أن الثورة التكنولوجية لن يكون بوسعها إلغاء حاجتنا للتجربة الجمالية والفنية والتواصل الإنساني. وأن جودة حياتنا اليومية ستظل تعتمد على خيارات التصميم الأخلاقية والبصرية المرتكزة على الإمكانيات عوضاً عن الخوارزميات القائمة على البيانات لتعريف مفهوم النجاح. وبالتالي، يمكن استنتاج أن عصر الذكاء الاصطناعي والروبوتات سيكون الدافع وراء العمل الجاد للبشر.

المواد والألوان توحي بسعة المكان

شاشة

من ضمن تصاميم الجناح، شاشة رقمية كبيرة تعرض مشاهد بطيئة الحركة لمناظر طبيعية من أيرلندا، ويتم تكرارها كخلفية لمحتوى برنامج الفعاليات.

ديكور

تم تنفيذ ديكور الفناء ليضمن أجواء مريحة تمكِّن الزوار من الاسترخاء والتفاعل والاستماع إلى العروض الموسيقية بهدوء وتركيز.

قاعة الاستقبال

عوامل الجذب في تصميم الجناح الأيرلندي تبدأ من قاعة الاستقبال التي تضفي بألوانها الهادئة الحس الفني للهندسة العصرية. وهنا يشعر الزوار بالاسترخاء وسط أجواء ترحيبية وعروض موسيقية دورية لجوقة الجناح التي تعزف مقطوعات أيرلندية.