«الطاقة والبنية التحتية» و«سيمنس» تطوران الرقمنة

دبي (وام)

وقعت وزارة الطاقة والبنية التحتية مذكرة تفاهم مع شركة «سيمنس» بهدف عقد شراكة استراتيجية طويلة المدى لاستخدام التكنولوجيا المتقدمة في شبكات النقل واستدامة الطاقة عبر التقنيات الرقمية، واعتماد الأخيرة شريكاً رئيساً في الحلول التقنية للوزارة وتعزيز جهودها لمواصلة تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتحول الرقمي المواكب لتوجهات دولة الإمارات.

وقع المذكرة - في مقر «إكسبو دبي 2020» - المهندس يوسف آل علي الوكيل المساعد لقطاع الكهرباء والمياه وطاقة المستقبل بوزارة الطاقة والبنية التحتية، وهيلموت فون ستروف الرئيس التنفيذي لشركة «سيمنس» في الإمارات والشرق الأوسط، وذلك بحضور المهندس شريف العلماء وكيل الوزارة لشؤون الطاقة والبترول، وماتياس ريبيليوس عضو مجلس إدارة سيمنس«AG» والرئيس التنفيذي لقطاع البنية التحتية الذكية.

وبموجب مذكرة التفاهم سيقوم الجانبان بالتشاور حول تطوير شبكات النقل المستدامة والرقمية وسبل بناء إدارة وتوفير الطاقة وتقنيات البناء الذكية، إضافة إلى التعاون في إدارة وتوفير الطاقة للشبكات المصغرة وتحسين الطاقة الصناعية وكفاءة الطاقة والمحطات الفرعية الذكية على حافة الشبكة، واستكشاف فرص استخدام التقنيات والنظم البيئية الجديدة القائمة على طاقة المستقبل. كما يستهدف الطرفان من توقيع مذكرة التفاهم التعاون المشترك في تبادل المعرفة وإقامة ورش عمل فنية وجلسات أفكار عامة وتقديم حلول مبتكرة لمختلف التحديات، بالإضافة إلى تدريب موظفي الوزارة ورفدهم بأحدث التقنيات والابتكارات والأفكار الخلاقة الداعمة لمنظومة العمل والمعززة للإنتاجية. وأثنى المهندس شريف العلماء على النجاحات التي حققتها شركة سيمنس العالمية.. مؤكداً أن التعاون المشترك معها يعزز جهود ومكانة دولة الإمارات على المستوى العالمي لتكون مركزاً عالمياً في مجال الطاقة النظيفة.