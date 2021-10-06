يجريها سلاح الجو البريطاني.. استعراضات جوية في سماء «إكسبو» الجمعة المقبل

دبي (وام)

يقدم فريق سلاح الجو الملكي البريطاني للاستعراض الجوي «السهام الحمر» استعراضات جوية في سماء إكسبو 2020 دبي يوم الجمعة المقبل. ويمكن رؤية طائرات «هوك» السريعة لفريق «السهام الحمر»، المعروفة بالطيران على طريقة أسراب الطيور وبعروض خطوط الدخان المتزامنة العامرة بالألوان فوق حديقة اليوبيل يوم الجمعة في تمام الساعة 4:00 عصراً بتوقيت دولة الإمارات لمدة تتراوح ما بين 15 إلى 20 دقيقة، وذلك في إطار مشاركة جناح المملكة المتحدة في إكسبو 2020 دبي. يمثل فريق «السهام الحمر»، بصفته واحداً من فرق الاستعراض الجوي الرائدة في العالم، الواجهة العامة لسلاح الجو الملكي، ويساعد القوات المسلحة البريطانية في عملية التوظيف، إذ يعمل سفيراً عبر تقديم استعراضات داخل المملكة المتحدة وخارجها.

وأبهر فريق «السهام الحمر» العالم منذ عام 1965 بتشكيلته المميزة «الماسة 9» وطيرانه المتقن وأدى نحو 5,000 استعراض جوي في 57 دولة.

ويقع جناح المملكة المتحدة في منطقة الفرص وهو مستوحى من مشروع «رسالة اختراقية» وهو واحد من المشروعات الأخيرة للعالم الراحل ستيفن هوكينغ. يسلط الجناح الضوء على الخبرات البريطانية الرائدة في قطاعات متعددة تشمل الذكاء الاصطناعي والفضاء، تحت شعار «الابتكار من أجل مستقبل مشترك».