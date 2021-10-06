«السياحة الأوغندي» يطلق حملات ترويجية في إكسبو

دبي (الاتحاد)

أعلن مجلس السياحة الأوغندي، المنظمة الحكومية الرسمية لتسويق الوجهة في أوغندا، أمس الأول خلال منتدى السياحة والتجارة والاستثمار الأوغندي 2021 المقام في فندق حياة ريجنسي دبي كريك هايتس، عن إطلاق الحملات الترويجية السياحية المجددة والمطورة لجذب سكان الإمارات ودول الخليج، لاختيار أوغندا كوجهة مفضلة للمغامرات الفاخرة، والتجارب الفريدة من نوعها، وتجارب الانسجام مع الطبيعة والثقافة والشعب الأوغندي.

وجاء هذا الإعلان بالتزامن مع مشاركة أوغندا في إكسبو دبي 2020، وإطلاق الخطوط الجوية الأوغندية للرحلات المباشرة إلى دبي.

وعلقت ليلي أجاروفا، المدير العام في مجلس السياحة الأوغندي، التي ترأست البعثة المكونة من 15 من مسؤولي السياحة والخبراء من قطاع السياحة الأوغندي قائلة: «مجلس السياحة الأوغندي متحمس للغاية لإطلاق برنامج السفر الدولي المعاد تنشيطه، والذي يستهدف سوق الإمارات ودول الخليج بالأخص، بالإضافة إلى تواجدنا في دبي هذا الأسبوع تزامناً مع افتتاح إكسبو دبي 2020 وإطلاق أوغندا للرحلات المتجهة إلى دبي، طامحين بأن تكون رحلتنا هذه مفيدة لجميع الأطراف».