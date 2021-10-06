«الإمارات للخدمات الصحية» تعزز الصحة النفسية المجتمعية

دبي (الاتحاد)

كشفت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية عن تطور مشروع الخدمات المتميزة للصحة النفسية المجتمعية بإطلاق عدد من المبادرات المبتكرة، ومن أبرزها إطلاق شبكة العيادات الإلكترونية للصحة النفسية المجتمعية لمستشفى الأمل للصحة النفسية في مراكز الرعاية الصحية الأولية، والتي تهدف لتقديم خدمات نفسية شاملة بالقرب من مقر إقامة المريض، وتدريب العاملين في الخدمات النفسية المجتمعية وفرق الرعاية النفسية المنزلية، وتثقيف المرضى وأسرهم من خلال برامج متخصصة، لتمكينهم اجتماعياً ونفسياً ومهنياً ودمجهم في المجتمع.

وبلغ عدد الزيارات المنزلية الإجمالية نحو 2480 زيارة من عام 2018 إلى2020 لمتلقي الخدمة من إمارة دبي والإمارات الشمالية، منها 160 زيارة لخدمة فرق التدخل عند الأزمات بالتعاون مع الجهات المختصة. فيما بلغ عدد الاستشارات النفسية عبر خدمة خط المساعدة للاستشارات النفسية منذ شهر أبريل 2020 وحتى نهاية شهر أغسطس الماضي نحو 4682 استشارة نفسية.

وأكد الدكتور يوسف محمد السركال مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية الحرص على تطوير نطاق خدمات الصحة النفسية الشاملة والمتكاملة كاستجابة لاحتياجات المتعاملين والموجهة للمجتمع بفئاته وأعماره كافة، وذلك في إطار جهود المؤسسة لدعم السياسة الوطنية لتعزيز الصحة النفسية في دولة الإمارات، لضمان حقوق الأفراد الذين يعانون الأمراض النفسية وتعزيز برامج الوقاية والاكتشاف المبكر للاضطرابات النفسية، وإعداد قاعدة بيانات إحصائية شاملة للصحة النفسية، وبناء شراكات محلية وعالمية لتأهيل ودعم المرضى النفسيين.