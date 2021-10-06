18351 بيتاً للزراعة المحمية في أبوظبي

إبراهيم سليم (أبوظبي)

أكدت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية أن إجمالي البيوت المحمية في إمارة أبوظبي يبلغ 18351 بيتاً، منها 12145 في العين و4050 في المنطقة الغربية، و2336 في مدينة أبوظبي.

وقالت إن مساحة الخضراوات المزروعة بالبيوت المحمية تصل إلى 6183 دونماً، وتنتج نحو 70.6 % من إجمالي إنتاج الخضراوات في إمارة أبوظبي، منوهة بأن إجمالي عدد المزارع في إمارة أبوظبي يبلغ 24018 مزرعة على مساحة إجمالية تقدر بنحو 749.868 دونماً.

وأوضحت «الهيئة»، خلال ورشة نظمتها عبر قناتها على «تليجرام»، أن أنظمة الزراعة المحمية عبارة عن تهيئة الظروف البيئية المناسبة للحصول على النمو الأمثل للنباتات، حيث تعتبر الزراعات المحمية إحدى طرق الزراعة والتي يتم من خلالها توفير البيئة المناسبة للنباتات لتنمو وتعطي إنتاجاً كماً ونوعاً، وذلك من خلال معرفة احتياجاتها من الحرارة والرطوبة والإضاءة المناسبة، مؤكدة أن الزراعة المحمية توفر الأجواء المصطنعة للنبات، وبالتالي الحصول على المحاصيل في غير مواسمها وفي معظم أوقات السنة، مثل محاصيل الخضراوات ونباتات الزينة أو أشجار الفاكهة.

وأشارت إلى أن وجود 9 عوامل أو أسباب رئيسية تبين أهمية الزراعة المحمية، والمتمثلة في: التوسع الرأسي في الزراعة، إنتاج بعض أنواع المحاصيل في غير مواسمها، إنتاج محاصيل ذات جودة عالية، زيادة الإنتاج لوحدة المساحة، حماية المحاصيل عالية القيمة من التقلبات المناخية والإصابات الحشرية والمرضية، تقليل الأثر الضار الناتج عن الإفراط في استخدام المبيدات في الحقل المكشوف، المحافظة على البيئة وتقليل الفاقد من المياه والأسمدة، زيادة دخل المزارعين، تقليل المساحة المخصصة لزراعة نفس محاصيل البيت المحمي في الحقل المكشوف وتخصيصها لزراعة محاصيل حقلية أخرى.

وتناولت الورشة الأمور الواجب مراعاتها عند إنشاء وتصميم البيوت المحمية، ومن بينها «اختيار الموقع المناسب»؛ إذ يجب أن يتوافر في الموقع العديد من الشروط، منها: أن تتوافر فيه مصدات الرياح دون أن تظلل على البيوت المحمية، أن يكون متعامداً مع سطوع الشمس لوصول أكبر قدر من الإضاءة للنباتات، ويسمح الموقع بوصول سيارات النقل لتوصيل الوقود ونقل المحصول، وأن يكون قريباً من الأسواق، كما يجب أن يتوافر له مصدر ماء جيد للري، والأيدي العاملة المدربة، وأن تكون الأرض خالية من الأمراض والحشائش وجيدة الصرف، وأن يسمح الموقع بتوسعات مستقبلية.

ودعت «الهيئة»، خلال الورشة التي عقدت مؤخراً إلى اتباع عددٍ من الأمور الخاصة بالبيوت المحمية، منها مراعاة عدم وجود تشققات أو تلف بالغطاء البلاستيكي لعدم دخول الحشرات والآفات من خلالها، وذلك للمحافظة على كفاءة البيت المحمي، والتأكد من كفاءة عمل المراوح وإغلاقها التام عند توقفها، والتأكد من ثبات الهيكل الحديدي وتوازنه، ونظافة ألواح التبريد، ونظافة خزان التبريد وعدم وجود شوائب بمياه التبريد وإغلاقه جيداً، ونظافة المنطقة خلف ألواح التبريد، كما يمكن استخدام غطاء التظليل من الداخل لتقليل كمية أشعة الشمس المباشرة والتي تصل للمحاصيل، واستخدام التظليل الخارجي لتقليل الطاقة الشمسية الداخلة للبيت المحمي، وكذلك التأكد من كفاءة شبكة الري داخل البيت البلاستيكي قبل الزراعة.