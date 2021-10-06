بمشاركة 13 دولة تتم تسمية «الأعاصير» عالمياً

هناء الحمادي (أبوظبي)

يُعد عالم الأرصاد الجوية الأسترالي كليمنت راج «1852 - 1922» أول من أوجد «تسمية» للأعاصير، وذلك تفادياً للخلط والالتباس الذي قد يقع فيه الناس، خصوصاً في بعض المناطق التي تكثر فيها الأعاصير المدارية، ولتجنب سوء الفهم في التنبؤ بالطقس، وفي التحذيرات والتنبيهات من العواصف يتم إطلاق الأسماء على الأعاصير..

ولم تكن هناك آلية أو منهجية معينة لتسمية الأعاصير قديماً، فكانت الأعاصير تسمى إما بأسماء شخصيات شهيرة مثل «هرقل» و«سانت بول» و«سانت لويس» و«سانتا ماريا»، أو بأسماء السنوات التي حدثت فيها مثل إعصار 1898، أو إعصار 1906، أو بحسب المكان كإعصار ميامي وإعصار هيوستن، أو بحسب المنطقة مثل «إعصار غالفستون».

لجنة مشتركة

وقال ماجد ناصر، رئيس قسم التنبؤات البحرية في المركز الوطني للأرصاد في أبوظبي: «تتم تسمية الأعاصير في شمال المحيط الهندي من قبل لجنة مشتركة من الدول المطلة على شمال المحيط الهندي أو المتأثرة بها، وعددٍ الدول المشاركة في هذه اللجنة المعنية بالحالات المدارية 13 دولة، يطلب من الدول الأعضاء اختيار 13 اسماً، يتم تمريرها على الدول الأعضاء وتعتمد رسمياً، ويتم ترتيبها حسب أسماء الدول أبجدياً باللغة الإنجليزية».

ماجد ناصر

ويضيف: «في البداية لا يتم إطلاق اسم على أي عاصفة في منطقة شمال المحيط الهندي، إلّا عندما تصبح مدارية، وفقاً لمعدلات سرعة الرياح الناتجة عنها، وقتها تتم الاستعانة بالاسم الوارد بجدول الأسماء الموضوع سلفاً في القائمة من قبل اللجنة وفق ترتيب تنازلي «من أعلى لأسفل»، إذ يكلّف كل عضو بهذه اللجنة باختيار اسم لعاصفة، شريطة أن يكون الاسم سهل النطق، وألّا يكون له أي معنى أو استخدام أو إسقاط سياسي أو ديني أو عرقي أو عنصري.

قائمة

ويؤكد إبراهيم الجروان عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك أنه في كل عام تقوم كل دولة عضو باللجنة، باختيار اسم لعاصفة، ويتم وضع الأسماء كافة في قائمة أشبه بالجدول الدوري، بحيث يتم استخدام كل اسم وفقاً للترتيب الأبجدي للدول الأعضاء باللجنة، وحينما تتكوّن أي عاصفة مدارية يتم إطلاق اسم لها وفقاً لترتيب الأسماء في الجدول المعد سلفاً»، مؤكداً أنه لا يشترط أن يتم اختيار اسم العاصفة من جانب الدول التي تمر بها أو المتضررة منها.