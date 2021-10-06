«خليفة للنخيل» تصدر الدفعة الثانية من سلسلة الـ 50 كُتيباً

أبوظبي (الاتحاد)

أصدرت الأمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي. الدفعة الثانية (10 كتيبات) من سلسلة الـ 50 كُتيباً التي أطلقتها الجائزة احتفاءً بعام الـ 50، والتي تهدف إلى نشر المعرفة العلمية المتخصصة التزاماً بأهداف الجائزة ونقل المعرفة للمزارعين والمهتمين العاملين في قطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور والابتكار الزراعي على المستوى الوطني والعربي والدولي.

وقال الدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام الجائزة، إن الدفعة الثانية من الكتيبات تأتي ضمن هذه المبادرة احتفاءً بالذكرى الخمسين لتأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي استقطب مجموعة كبيرة من الخبرات الأكاديمية المختصة من داخل وخارج دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تغطي موضوعات علمية، فنية، إرشادية، وقصص نجاح مبتكرة، واستخدام الذكاء الاصطناعي واستشراف المستقبل الزراعي وغيرها... بما يساهم في دعم البنية العلمية للعاملين في هذا القطاع، مضيفاً أن هذه السلسلة من الكتيبات وغيرها من الإصدارات متاحة للجميع من خلال المكتبة الإلكترونية للجائزة عبر الرابط التالي (www.ekiaai.com).