التحذير من «الاحتيال الهاتفي»

أبوظبي (الاتحاد)

دعت شرطة أبوظبي الجمهور إلى عدم الرد على المكالمات المجهولة أو رسائل البريد الإلكتروني أو الرسائل العادية المشبوهة. وحثت عملاء البنوك على التواصل مع البنوك التي تقدم الخدمات المصرفية لهم مباشرة عبر أرقام هواتفهم على مواقعها الإلكترونية، لافتة إلى أن المحتالين يرسلون روابط إلكترونية أو يتواصلون مع الضحايا هاتفياً ويطلبون منهم تزويدهم ببياناتهم البنكية، متحججين بعدة أسباب منها: عدم حظر بطاقة الصراف الآلي، أو بحجة تحديث البيانات، أو الادعاء بفوز العميل بجائزة فاز بها في مسابقة لم يشترك بها من الأساس. وأوضحت أن أساليبهم الاحتيالية تصل إلى درجة الادعاء بأنهم من ضمن المكرمين المشاركين في التعقيم الوطني بهدف استدراج الضحايا بهذه الطريقة المضللة للاحتيال عليهم، والحصول على معلومات حساباتهم البنكية وإعادة استخدام تلك البيانات من جديد، في سحب الأرصدة المالية. ونصحت الجمهور بعدم مشاركة معلوماتهم السرية مع أي شخص، سواء أكانت كلمات المرور الخاصة بالخدمات المصرفية عبر الإنترنت أم أرقام التعريف الشخصية الخاصة بأجهزة الصراف الآلي أم رقم الأمان (CCV) أو كلمة المرور، وأكدت أهمية الإسراع في الإبلاغ عن أي اتصالات (احتيالية) تردهم من قبل مجهولين تطالبهم ببياناتهم المصرفية، وذلك عبر التواصل مع خدمة أمان على الرقم المجاني (8002626) أو عن طريق الرسائل. (sms2828) وفي حالة النصب الاتصال بالبنك وإبلاغ أقرب مركز شرطة.