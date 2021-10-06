2271 طالباً استفادوا من باقة شرطة الشارقة

الشارقة (الاتحاد)

استفاد 2271 طالباً وطالبة من باقة «طلبة الثانوية العامة الاستباقية»، التي اطلقتها القيادة العامة لشرطة الشارقة، بهدف الارتقاء بخدمة المتعاملين وإسعادهم، حيث اشتملت على خدمة فتح ملف مروري وخدمة إثبات الحالة الجنائية بشكل استباقي من دون الحاجة لتقديم الطلب عليها.

وأشاد العقيد طارق جاسم المدفع، مدير إدارة الاستراتيجية وتطوير الأداء بشرطة الشارقة، بجهود فريق عمل باقة «طلبة الثانوية العامة» والشركاء المساهمين في إنجاح هذه الباقة، مما كان له أثر في اختصار رحلة المتعامل، ورفع نسبة سعادة المتعاملين بالخدمات المقدمة.

وأكد على ضرورة التطوير المستمر وتوفير تجربة سلسة ومترابطة للمتعاملين، من خلال إشراك المتعاملين وتقديم خدمات وباقات استباقية تفوق توقعاتهم. وكرم العقيد طارق المدفع، بمقر الإدارة، فريق العمل، وشريكها المتمثل في هيئة الشارقة للتعليم الخاص، مؤكداً إن التكريم يعبر عن إيمان شرطة الشارقة بأهمية دور المتعاملين الشركاء في رسم الخطط المستقبلية وتطبيقها، الأمر الذي يسهم في الارتقاء بمستوى تقديم الخدمات الشرطية في القيادة العامة لشرطة الشارقة.