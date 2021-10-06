شرطة أبوظبي تلتقي متعاملي تأجير الآليات «بالظفرة»

أبوظبي (الاتحاد)

زار اللواء خليفة محمد مبارك الخييلي مدير قطاع المالية والخدمات في شرطة أبوظبي، إدارة تأجير الآليات في منطقة الظفرة، ضمن مبادرة «في الميدان» الحكومية والتقى بالجمهور واستمع إلى ملاحظاتهم والتحديات التي يواجهونها من الخدمات المتعلقة، بالإضافة إلى احتياجاتهم وتوقعاتهم وتطلعاتهم من شرطة أبوظبي ومقترحاتهم حول الخدمات المقدمة لهم.

واستمع إلى ملاحظات المتعاملين وآلية إسعادهم أثناء حصولهم على الخدمات المقدمة من شرطة أبوظبي، كما تعرف إلى المقترحات التطويرية وأهميتها في سرعة إنجاز المعاملات، فيما أثنى المراجعون على اهتمام الإدارة بالارتقاء بالخدمات بصورة دقيقة وفق أفضل المعايير المتطورة.

وأكد مدير قطاع المالية والخدمات بشرطة أبوظبي الحرص على تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة للارتقاء بالخدمات المقدمة للجمهور وإسعادهم.