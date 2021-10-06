%86 من الحوادث المرورية يبلغ عنها أصحابها إلكترونياً

دبي(الاتحاد)

كشفت القيادة العامة لشرطة دبي أن العدد الأكبر من مرتكبي الحوادث البسيطة يستخدمون «تطبيق شرطة دبي الذكي» للإبلاغ عن الحوادث المرورية البسيطة، حيث يشكلون ما يقارب 86%، ما يعكس سهولة الخدمة وسرعة الإنجاز من دون الحاجة لطلب دورية شرطة، وزيادة مستوى وعي الجمهور بالخدمات الذكية التي تقدمها شرطة دبي. وأكد العميد خالد ناصر الرزوقي، مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي في شرطة دبي، أن خدمة الإبلاغ عن الحوادث المرورية البسيطة عبر التطبيق الذكي لشرطة دبي، لاقت إقبالاً كبيراً من قبل السائقين الذين ارتكبوا حوادث مرورية بسيطة منذ بداية العام وحتى نهاية شهر أغسطس بواقع 85.8%، مما يدل على وعي الجمهور وثقته بشرطة دبي وبالتحول الذكي في كافة الخدمات التي تقدمها، ومن ضمنها هذه الخدمة التي تهدف الى تسهيل وإنجاز كافة الإجراءات وقت الحادث من قبل المُستخدم، من دون الحاجة الى طلب الدورية وتوفيرها فقط للاستجابة للحالات الطارئة. وحث سائقي المركبات على الاستفادة من هذه الخدمة لتسجيل كافة البيانات المتعلقة بالحادث البسيط والحصول على التقرير، من دون الحاجة لانتظار دورية الشرطة، اختصاراً لوقتهم، ومنعاً للتسبب بازدحامات مرورية. ووجه العميد الرزوقي السائقين عند وقوع حادث مروري بسيط، إلى ضرورة اتخاذ إجراءات السلامة أولاً من خلال اخراج المركبة الى الجانب الأيمن من الطريق، مع ضرورة تشغيل الإشارات التحذيرية ووضع علامة التنبيه «المثلث».

طريقة استخدام الخدمة

بين العميد الرزوقي أنه تم إدخال العديد من التحديثات خدمة الإبلاغ عن الحوادث المرورية البسيطة بما يتناسب مع حاجة المستخدم، حيث يتم اتباع خطوات بسيطة تتمثل في تحميل التطبيق، ثم اختيار خدمة الإبلاغ عن الحوادث البسيطة، ثم تحديد عدد المركبات المشتركة في الحادث، يليها إدراج التفاصيل كرقم لوحة السيارة ورقم الرخصة، واستخدام «الباركود» الموجود على لوحة المركبة، ومن ثم التقاط صورة لأضرار الحادث، ومباشرة سيراجع مركز الشرطة المختص الطلب، ويقوم باعتماده ثم يرسل التقرير مباشرة عبر الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني.