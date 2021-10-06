«إسعاف دبي» تحصل على اعتماد بريطاني للابتكار

دبي (الاتحاد)

عززت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف موقعها التنافسي العالمي في مجال الابتكار، من خلال حصولها على الاعتماد البلاتيني لنظام إدارة الابتكار والأفكار من مؤسسة أفكار المملكة المتحدة«Ideas UK»، وهو أعلى تصنيف عالمي تمنحه هذه المؤسسة المتخصصة للجهات الحكومية والخاصة حول العالم، من خلال تقييم كفاءة نظام وبيئة الإبتكار وإدارة الأفكار بناءً على مواصفة الابتكار الـ ISO 56002. وأعرب خليفة الدراي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، عن سعادته بهذا الإنجاز مؤكداً أن الابتكار ثقافة تبنتها حكومتنا الرشيدة التي أصرت على أن تكون الريادة محركاً للعمل والحياة، مما جعل أفراد المجتمع يتبنون الابتكار كأسلوب عمل في جميع مناحي الحياة، وأضاف: نحرص في مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف على تشجيع موظفينا على طرح أفكارهم، ونسعى جاهدين لتطبيق المتميز منها وصولاً لجودة الخدمات المقدمة للمجتمع، وفخور بهذا الإنجاز كفخري بالمحرك البشري الذي قادنا إليه، مؤكداً أن هذه الجائزة حصيلة الإخلاص في العمل وتفاعل موظفي ومتعاملي المؤسسة.