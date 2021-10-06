شرطة دبي تحصد جائزة المسؤولية المجتمعية

دبي (الاتحاد)

حصدت القيادة العامة لشرطة دبي، المركز الأول عن فئة المؤسسات الحكومية الكبيرة، ضمن جائزة الشبكة العربية للمسؤولية المجتمعية للمؤسسات، إلى جانب حصولها على تقدير خاص في الشراكة والتعاون نظير مبادرتها المجتمعية الرياضية «الروح الإيجابية»، وما حققته من نتائج إيجابية ملموسة رسخت من قيم التسامح والتعايش والحوار بين أفراد المجتمع، واحترام الآخرين وتقبلهم.

وتسلم وفد القيادة العامة لشرطة دبي الجائزة والتقدير، خلال حفل الشبكة العربية للمسؤولية المجتمعية للمؤسسات، والذي أقيم برعاية من المهندس الشيخ سالم بن سلطان بن صقر القاسمي، عضو المجلس التنفيذي لحكومة رأس الخيمة، ورئيس دائرة الطيران المدني في رأس الخيمة، وبحضور المهندس الشيخ ماجد بن سلطان صقر القاسمي، رئيس مجلس إدارة CADD الإمارات، للاحتفاء وتكريم 40 من أبطال الاستدامة من جميع أنحاء المنطقة في الدورة الرابعة عشر للجائزة. وتسلم التقدير العقيد علي خلفان المنصوري، نائب الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، في حين تسلّم الدرع، العقيد الدكتور تميم محمد الحاج، مدير إدارة البيئة والسلامة والصحة العامة، في الإدارة العامة للدعم اللوجستي، بحضور العقيد عمر غانم الغيث، رئيس قسم نظام إدارة البيئة والصحة والسلامة العامة، الملازم عبد الرحمن محمد الظنحاني، رئيس قسم الشراكات، والملازم علياء محمد إبراهيم، والرقيب ليبان محمد علي، ومدني نعيمة هلال السري.