تعاون بين غرفة الفجيرة و«ساعد»

الفجيرة (وام)

وقعت غرفة تجارة وصناعة الفجيرة اتفاقية تعاون مع شركة ساعد للأنظمة المرورية.

وقع الاتفاقية عن الغرفة سلطان جميع الهنداسي المدير العام، فيما وقع عن شركة ساعد، المهندس إبراهيم يوسف رمل الرئيس التنفيذي للشركة.

وأوضح سلطان الهنداسي أن الغرفة ستقوم بموجب هذه الاتفاقية،بتقديم خدماتها عن طريق الشركة وتشمل إصدار شهادة العضوية وتجديد العضوية وتعديلها وخدمة إلغاء العضوية من خلال مركز الخدمة لشركة ساعد بالفجيرة. كما ستزود الغرفة شركة ساعد بدليل خدمة المتعاملين وبكافة القرارات والتعليمات الدورية والقوانين الصادرة بشأن خدمات الغرفة وإبلاغ الشركة بأي قرارات أو معايير أو أنظمة أو إجراءات جديدة بالإضافة إلى تدريب وتأهيل موظفي الشركة بالقدر الذي يؤهلهم لتقديم هذه الخدمات وعقد اجتماعات دورية مع الشركة لبحث تطوير آلية العمل.