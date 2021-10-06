هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» ومجموعة شركاتها بمناسبة حصوله على جائزة «شخصية العام التنفيذية في قطاع الطاقة» لعام 2021 من مؤسسة «إنرجي إنتيليجنس» العالمية.
محمد بن زايد يهنئ سلطان الجابر على فوزه بجائزة "شخصية العام التنفيذية في قطاع الطاقة لعام 2021"، من مؤسسة "إنرجي إنتليجنس"، ويشيد بتميزه على مستوى العالم. pic.twitter.com/705juwbUUS— مكتب أبوظبي الإعلامي (@admediaoffice) October 6, 2021
وقال مكتب أبوظبي الإعلام عبر "تويتر"، "محمد بن زايد يهنئ سلطان الجابر على فوزه بجائزة (شخصية العام التنفيذية في قطاع الطاقة لعام 2021، من مؤسسة (إنرجي إنتليجنس)، ويشيد بتميزه على مستوى العالم".
وقال سموه "دولة الإمارات لا تراهن على الكم وإنما تراهن على الكفاءة، والجائزة تشكل حافزاً لكل إماراتي للعمل والمنافسة واستغلال الفرص لتحقيق النتائج الطيبة".
محمد بن زايد: الإمارات لا تراهن على الكم وإنما تراهن على الكفاءة