محمد بن زايد يهنئ سلطان الجابر على فوزه بجائزة "شخصية العام التنفيذية في قطاع الطاقة لعام 2021"، من مؤسسة "إنرجي إنتليجنس"، ويشيد بتميزه على مستوى العالم. pic.twitter.com/705juwbUUS