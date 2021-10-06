أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، الحرص على توفير كل ما من شأنه رفع مستوى معيشة المواطن ورفاهيته.
وقال سموه عبر حسابه الرسمي على «تويتر»، «افتتحنا في مدينة ليوا مجمع أدنوك السكني وطريق حقل شاه - المزيرعة، مشروعات مهمة من شأنها أن تدعم الحركة الاقتصادية في منطقة الظفرة، سعدت بلقاء أبنائنا العاملين في قطاع الطاقة، فخورون بهم وبإنجازاتهم وحريصون على توفير كل ما من شأنه رفع مستوى معيشة المواطن ورفاهيته».
إفتتحنا في مدينة ليوا مجمع أدنوك السكني وطريق حقل شاه - المزيرعة ، مشروعات مهمة من شأنها أن تدعم الحركة الإقتصادية في منطقة الظفرة ، سعدت بلقاء أبنائنا العاملين في قطاع الطاقة ، فخورون بهم وبإنجازاتهم وحريصون على توفير كل ما من شأنه رفع مستوى معيشة المواطن ورفاهيته. pic.twitter.com/aYpH9o98E9— حمدان بن زايد (@HamdanBinZayed) October 6, 2021