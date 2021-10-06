إفتتحنا في مدينة ليوا مجمع أدنوك السكني وطريق حقل شاه - المزيرعة ، مشروعات مهمة من شأنها أن تدعم الحركة الإقتصادية في منطقة الظفرة ، سعدت بلقاء أبنائنا العاملين في قطاع الطاقة ، فخورون بهم وبإنجازاتهم وحريصون على توفير كل ما من شأنه رفع مستوى معيشة المواطن ورفاهيته. pic.twitter.com/aYpH9o98E9