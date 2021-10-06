المنصوري والنيادي يجتازان بنجاح السنة الأولى من تدريباتهما في «جونسون للفضاء»

آمنه الكتبي (دبي)

أنهى رائدا الفضاء هزاع المنصوري وسلطان النيادي، بنجاح، السنة الأولى من تدريباتهما في مركز جونسون للفضاء التابع لوكالة ناسا، حيث اجتازا تقييماً حول استخدام بدلة السير في الفضاء «EMU»، وصيانة محطة الفضاء الدولية، وإنقاذ رواد الفضاء في حالات الطوارئ (ICR)، وذلك خلال 6 ساعات تحت الماء في مختبر الطفو المحايد.

وشمل البرنامج التدريبي لرائدي الفضاء الإماراتيين، في عامه الأول، إجراء مهمات روتينية يقوم بها رواد الفضاء على متن محطة الفضاء الدولية، مثل تشغيل أنظمة الحواسيب والتعامل معها، وتخزين المعدات وتحديد مواقعها، والتواصل مع المحطات الأرضية، وصيانة وتركيب المعدات وإصلاحها، والتعامل مع أنظمة المحطة الدولية والتحكم في الروبوتات. كما درس رائدا الفضاء علوم الديناميكا الهوائية والفيزياء ووظائف الأعضاء، وأساليب متابعة سفن الفضاء، ودراسة كيفية عمل محركات الصواريخ وميكانيكا الطيران، والاطلاع على علوم مختلفة أخرى، مثل الجيولوجيا التي تساعدهم في التعرف إلى طبيعة سطح القمر، وغيرها من الأمور ذات الصلة المعرفية.

ومن المقرر أن يواصل رائدا الفضاء المرحلة الثانية من البرنامج التدريبي، التي تمتد من سنة إلى سنتين، وتدريبات عامة بمركز جونسون للفضاء، ضمن خمس مراحل أساسية، منها مناهج دراسية وتدريبات الطيران وتدريبات النجاة، وتدريبات للبعثة، بالإضافة إلى تدريبات خاصة، كما يتضمن التدريب دراسة رائدي الفضاء علم الديناميكا الهوائية، والفيزياء، وعلم وظائف الأعضاء، وأساليب متابعة سفن الفضاء، بالإضافة إلى علوم أخرى، مثل كيفية الاتصال بروّاد الفضاء في الفضاء، وأهمية الأجهزة في محطة الفضاء الدولية، والاعتمادات المالية لتحقيق برنامج الرحلة الفضائية، وبعد الانتهاء بنجاح من هذا التدريب، يصبحان رائدي فضاء مؤهلين لإدارة المحطة الدولية للفضاء، والسير خارجها. ويشارك المنصوري والنيادي، منذ عام في برنامج تدريبي متقدم، بمركز «لندن بي جونسون» بمدينة هيوستن الأميركية، لتأهيلهما لإدارة المحطة الدولية للفضاء، والسير خارج المحطة في مهمة من ستة أشهر إلى عامٍ كاملٍ، بحسب اتفاقية وقعها مركز محمد بن راشد للفضاء، أواخر سبتمبر العام الماضي، مع وكالة «ناسا»، في إطار سعي دولة الإمارات إلى الريادة العالمية، ووضع علامة فارقة في استكشاف الفضاء، في شراكة مهمة، تعكس المكانة التي وصلت إليها الإمارات وسط الكيانات الدولية.