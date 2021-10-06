هزاع بن زايد: الإمارات تواصل التطوير بكل ثقة في علوم الفضاء

قال سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، إن مشروع استكشاف كوكب الزهرة وحزام الكويكبات، ضمن مشاريع الخمسين، يؤكد أن دولة الإمارات تواصل التطوير بكل ثقة في علوم الفضاء، وتحجز لنفسها مكاناً راسخاً في المستقبل.

وقال سموه عبر تويتر: "مشروع استكشاف كوكب الزهرة وحزام الكويكبات، ضمن مشاريع الخمسين، يؤكد أن دولة الإمارات تواصل التطوير بكل ثقة في علوم الفضاء، وتحجز لنفسها مكاناً راسخاً في المستقبل، واستثمارها الأهم يبقى شبابها المؤمن بالعلم والعمل والمستعد دوماً لصنع الفارق في الأرض كما في الفضاء".