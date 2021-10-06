"الوطني للأرصاد" يشارك في معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس» 2021

أبوظبي (الاتحاد)أعلن المركز الوطني للأرصاد عن مشاركته في الدورة ال 23 من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس» الذي يعقد في الفترة من 5 إلى 7 أكتوبر الجاري في موقع إكسبو 2020 دبي، حيث يستعرض المركز عبر جناحه في المعرض إنجازاته في عمليات تلقيح السحب والاستمطار وأحدث التقنيات المستخدمة في هذا المجال الحيوي، في حين يسلط الضوء خلال مشاركته في المعرض على تطورات المشاريع التسعة الحاصلة على منحة برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار، وأبرز الإنجازات التي حققتها الفرق البحثية القائمة على تلك المشاريع.وبهذه المناسبة قال سعادة الدكتور عبدالله أحمد المندوس، مدير عام المركز الوطني للأرصاد رئيس الاتحاد الآسيوي للأرصاد الجوية: «يسرنا المشاركة في هذا الحدث المهم الذي يسهم بشكلٍ كبير في ترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي ووجهةً رئيسية تستقطب كبار القادة وصناع القرار من جميع أنحاء العالم لمناقشة قضايا المياه والطاقة والبيئة».

وأضاف: «تأتي مشاركة المركز الوطني للأرصاد في معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة 'ويتيكس' لتسلّيط الضوء على المساهمات التي تقدمها عمليات الاستمطار بالإضافة إلى برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار، لضمان أمن المياه، وأهمية تطوير أبحاث وعلوم الاستمطار وتوظيفها لتحقيق ذلك، فمن خلال القيام بدور رائد عالمياً في النهوض بهذا المجال العلمي المهم للغاية، تؤكد دولة الإمارات التزامها بالسعي إلى إيجاد حلول مبتكرة لقضايا شحّ المياه حول العالم».

وبيّن مدير المركز الوطني للأرصاد أن تجربة دولة الإمارات تعتبر رائدة في المنطقة ولها الأسبقية في تنفيذ عمليات الاستمطار، موضحاً حرص المركز والبرنامج على المشاركة في المؤتمرات والأحداث المحلية والإقليمية والعالمية المختلفة والمتخصصة في هذا المجال، وأشار إلى أنه قد تم إطلاق البرنامج عام 2015 من أجل تشجيع العلماء والباحثين وتطوير عمليات الاستمطار على المستوى العالمي وجعلها أكثر كفاءة مما يساهم في الأمن والاستدامة المائية.

ومن جهتها قالت علياء المزروعي، مديرة برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار: «يعد معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة 'ويتيكس' والذي يقام هذا العام ضمن معرض إكسبو2020 دبي، منصة ممتازة للالتقاء بقادة وخبراء قطاعات المياه والطاقة والبيئة، والتعرف على أحدث التقنيات والابتكارات المستخدمة بها، ونركز من خلال جناحنا في المعرض على توسعة نطاق التعريف ببرنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار، وإبراز إنجازاته في دفع عجلة الجهود البحثية العالمية في مجال الاستمطار، حيث بات نقص المياه وضرورة ضمان أمنها من المواضيع التي تتطلب تضافر الجهود لتأمين حلول داعمة ومجدية وفعالة بالاعتماد على التطور التكنولوجي الحديث وباستخدام تقنيات مبتكرة مثل الاستمطار باعتبارها داعماً مهماً لمصادر المياه الأُخرى».